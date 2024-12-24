Salçalı taze fasulye yemeği tarifi: Düdüklüde etli ve kıymalı taze fasulye nasıl yapılır?

Taze fasulye, yaz aylarının en taze ve hafif sebzelerinden biridir. Salça ve et ya da kıyma ile zenginleştirilen bu tarif, hem lezzeti hem de pratik yapımı sayesinde mutfakların vazgeçilmezlerinden olur. Düdüklü tencerede kısa sürede hazırlayabileceğiniz salçalı taze fasulye, yanında pilav ve yoğurt ile mükemmel bir uyum sağlar. Bu yazımızda taze fasulyenin çeşitli pişirme yöntemlerini ele alacağız.

Taze Fasulye Nasıl Yapılır? Taze fasulye hemen herkesin severek tükettiği bir sebzedir. Yaz aylarında bolca olan taze fasulyeyi zamandan tasarruf etmek isteyenler sıklıkla düdüklüde taze fasulye tarifi başlığıyla internette aratmaktadırlar. Öte yandan taze fasulye aslında damak zevkine göre çeşitli şekillerde yapılmaktadır. İşte salçalı ve etli taze fasulye tarifi:

REKLAM Malzemeler: 500 gram taze fasulye

200 gram kuşbaşı doğranmış et veya 150 gram kıyma

1 adet büyük soğan

2 diş sarımsak

2 yemek kaşığı domates salçası

2 adet domates (rendelenmiş)

4 yemek kaşığı zeytinyağı veya sıvı yağ

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber (isteğe bağlı)

2 su bardağı su (düdüklü için) Etli Taze Fasulye Yapılışı Taze fasulyeleri yıkayın, kılçıklarını temizleyin ve ortadan ikiye veya üçe bölün.

Düdüklü tencereye zeytinyağı veya sıvı yağı ekleyin.

Küçük doğranmış kuşbaşı eti (veya kıymayı) tencereye alın ve orta ateşte suyunu salıp çekene kadar kavurun.

Etler kavrulup hafif yumuşayınca doğranmış soğanı ekleyip kavurmaya devam edin.

Kavrulan soğan ve etin üzerine rendelenmiş sarımsağı ekleyip hafifçe soteleyin.

2 yemek kaşığı domates salçasını ilave edin ve kokusu çıkana kadar kavurun.

Ardından rendelenmiş domatesleri ekleyin ve birkaç dakika pişirin.

Doğradığınız taze fasulyeleri tencereye ekleyin ve tüm malzemeleri güzelce karıştırın.

Tuz, karabiber ve pul biberi ekleyerek fasulyelerin lezzetlenmesini sağlayın.

Üzerine 2 su bardağı sıcak su ekleyin ve düdüklü tencerenin kapağını kapatın.

Düdüklü tencerenizin pişirme ayarına göre 15-20 dakika kadar pişirin.

Süre sonunda düdüklü tencerenin basıncını dikkatlice boşaltın ve kapağını açın. Kıymalı Taze Fasulye Tarifi REKLAM Kıymalı taze fasulye, yaz aylarının taze ve hafif sebzesi olan fasulyenin doyurucu bir versiyonudur. Lezzetli, besleyici ve pratik bu yemek, sofralarınızın favorisi olacak. Şimdi hem protein hem de sebze ile beslenmek isteyenler için kıymalı taze fasulye tarifini paylaşıyoruz: