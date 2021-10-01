Koronavirüs salgınından olumsuz etkilenen sektörleri desteklemek amacıyla konaklama, yeme-içme, ulaşım, işyeri kiralama ve diğer hizmetlerde bir süredir uygulanan KDV indirimi, 30 Eylül itibariyle sona erdi.

Temmuz ayında bu indirimler 30 Eylül tarihine kadar uzatılmıştı.

Bu düzenlemeyle KDV oranları yüzde 18'den yüzde 8'e indirilen hizmetler şunlar olmuştu:

İş yeri kiralama hizmeti

Kongre, konferans, seminer, konser, fuar ve lunapark giriş ücretleri

Düğün, nikah, balo ve kokteyl salonlarında verilen organizasyon hizmetleri

Berberlik ve kuaförlük hizmetleri ile güzellik salonunda verilen hizmetler

Terzilik, giyim eşyası ve ev tekstil ürünlerinin onarım ve tamiratı

Ayakkabı ve deri eşyaların onarımı ile ayakkabı boyama hizmetleri

Kuru temizleme, çamaşırhane, giyim eşyası ve diğer tekstil ürünlerini ütüleme hizmetleri

Halı ve kilim yıkama hizmetleri

Bisiklet, motosiklet ve motorlu bisikletlerin bakım ve onarımı

Tüketici elektroniği ürünlerinin bakım ve onarımı (malzemeler hariç)

Evde kullanılan ısıtma ürünlerinin (termosifon, şofben, banyo kazanı, kombi vb.) (merkezi ısıtma kazanları hariç) bakım ve onarımı (malzemeler hariç)

Evde kullanılan elektrikli cihazların (buzdolabı, fırın, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, klima vb.) bakım ve onarımı (malzemeler hariç)

Ev ve bahçe gereçlerinin bakım ve onarımı (malzemeler hariç)

Mobilyaların ve ev döşemelerinin bakım ve onarımı (malzemeler hariç)

Bilgisayarların, iletişim araç ve gereçlerinin, saatlerin bakım ve onarımı (malzemeler hariç)

Müzik aletlerinin bakım ve onarımı

Çilingirlik ve anahtar çoğaltma hizmetleri ile hamallık hizmetleri

Motorlu kara taşıtlarının yağlanması, yıkanması, cilalanması hizmetleri ile bunlara ait koltuk ve döşemelerin bakım ve onarımı (malzemeler hariç)

Nane sakinlerine verilen konut bakım, onarım, boya ve temizlik hizmetleri (malzemeler hariç)

KDV oranı 30.09.2021 tarihine kadar yüzde 8’den yüzde 1’e indirilen mal ve hizmetler ise şunlar olmuştu