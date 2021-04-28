Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) 'Covid-19'la mücadelede mali önlemler' başlıklı bir rapor yayımladı. Raporda ülkelerin salgınla mücadele için yaptığı ek harcamalara ilişkin veriler yayımlandı.
Buna göre Türkiye'nin Ocak 2020-Mart 2021 döneminde salgınla mücadele için yaptığı ek harcamaların gayri safi yurtiçi hasılasına(GSYH) oranı yüzde 1.88 oldu. Bu oran yüzde 9.18'lik dünya ortalamasının bir hayli altında kaldı.
Ekonomisine oranla en yüksek oranda ek harcama yapan ilk 10 ülke ise şu şekilde sıralandı (%):
|1
|Makao (Çin özerk)
|27.41
|2
|ABD
|25.45
|3
|Yeni Zelanda
|19.28
|4
|Mikronezya
|17.15
|5
|Birleşik Krallık
|16.23
|6
|Avustralya
|16.13
|7
|Singapur
|16.03
|8
|Hong Kong (Çin özerk)
|15.90
|9
|Japonya
|15.86
|10
|Doğu Timor
|15.83
|11
|Kanada
|14.64
|12
|Tuvalu
|14.29
|13
|Yunanistan
|13.73
|14
|Avusturya
|11.72
|15
|Almanya
|11.01
|16
|Lesoto
|10.65
|17
|Kiribati
|10.35
|18
|Mauritius
|10.17
|19
|İsrail
|9.99
|20
|Aruba
|9.32
Türkiye, yaptığı harcamalarla ekonomisinin sıkça karşılaştırıldığı G20 içinde bulunan gelişmekte olan ülkelerin de Meksika hariç tamamının altında kaldı.
Gelişmekte olan G20 ülkelerinin salgınla mücadele için yaptıkları ek harcamaların GSYH'lerine oranı(%):
|Brezilya
|8.81
|Güney Afrika
|5.86
|Çin
|4.83
|Endonezya
|4.53
|Rusya
|4.30
|Arjantin
|3.92
|Hindistan
|3.33
|Suudi Arabistan
|2.19
|Türkiye
|1.88
|Meksika
|0.65
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