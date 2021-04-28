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Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) 'Covid-19'la mücadelede mali önlemler' başlıklı bir rapor yayımladı. Raporda ülkelerin salgınla mücadele için yaptığı ek harcamalara ilişkin veriler yayımlandı.

Buna göre Türkiye'nin Ocak 2020-Mart 2021 döneminde salgınla mücadele için yaptığı ek harcamaların gayri safi yurtiçi hasılasına(GSYH) oranı yüzde 1.88 oldu. Bu oran yüzde 9.18'lik dünya ortalamasının bir hayli altında kaldı.

Ekonomisine oranla en yüksek oranda ek harcama yapan ilk 10 ülke ise şu şekilde sıralandı (%):

1 Makao (Çin özerk) 27.41 2 ABD 25.45 3 Yeni Zelanda 19.28 4 Mikronezya 17.15 5 Birleşik Krallık 16.23 6 Avustralya 16.13 7 Singapur 16.03 8 Hong Kong (Çin özerk) 15.90 9 Japonya 15.86 10 Doğu Timor 15.83 11 Kanada 14.64 12 Tuvalu 14.29 13 Yunanistan 13.73 14 Avusturya 11.72 15 Almanya 11.01 16 Lesoto 10.65 17 Kiribati 10.35 18 Mauritius 10.17 19 İsrail 9.99 20 Aruba 9.32

Türkiye, yaptığı harcamalarla ekonomisinin sıkça karşılaştırıldığı G20 içinde bulunan gelişmekte olan ülkelerin de Meksika hariç tamamının altında kaldı.

Gelişmekte olan G20 ülkelerinin salgınla mücadele için yaptıkları ek harcamaların GSYH'lerine oranı(%):