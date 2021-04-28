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Salgınla 'mali' mücadelede Türkiye dünya ortalamasının altında kaldı

Türkiye'nin Ocak 2020-Mart 2021 döneminde salgınla mücadele için yaptığı harcamaların gayri safi yurtiçi hasılasına(GSYH) oranı yüzde 1.88 oldu. Bu oran yüzde 9.18'lik dünya ortalamasının bir hayli altında kaldı.

Salgınla 'mali' mücadelede Türkiye dünya ortalamasının altında kaldı
HABERTURK.COM

Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) 'Covid-19'la mücadelede mali önlemler' başlıklı bir rapor yayımladı. Raporda ülkelerin salgınla mücadele için yaptığı ek harcamalara ilişkin veriler yayımlandı.

Buna göre Türkiye'nin Ocak 2020-Mart 2021 döneminde salgınla mücadele için yaptığı ek harcamaların gayri safi yurtiçi hasılasına(GSYH) oranı yüzde 1.88 oldu. Bu oran yüzde 9.18'lik dünya ortalamasının bir hayli altında kaldı.

Ekonomisine oranla en yüksek oranda ek harcama yapan ilk 10 ülke ise şu şekilde sıralandı (%):

1Makao (Çin özerk)27.41
2ABD25.45
3Yeni Zelanda19.28
4Mikronezya17.15
5Birleşik Krallık16.23
6Avustralya16.13
7Singapur16.03
8Hong Kong (Çin özerk)15.90
9Japonya15.86
10Doğu Timor15.83
11Kanada14.64
12Tuvalu14.29
13Yunanistan13.73
14Avusturya11.72
15Almanya11.01
16Lesoto10.65
17Kiribati10.35
18Mauritius10.17
19İsrail9.99
20Aruba9.32

Türkiye, yaptığı harcamalarla ekonomisinin sıkça karşılaştırıldığı G20 içinde bulunan gelişmekte olan ülkelerin de Meksika hariç tamamının altında kaldı.

Gelişmekte olan G20 ülkelerinin salgınla mücadele için yaptıkları ek harcamaların GSYH'lerine oranı(%):

Brezilya8.81
Güney Afrika5.86
Çin4.83
Endonezya4.53
Rusya4.30
Arjantin3.92
Hindistan3.33
Suudi Arabistan2.19
Türkiye1.88
Meksika0.65

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