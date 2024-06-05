Salı günlerinin değişmeyen adresi 'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?'

SHOW TV’nin MF Yapım imzalı reyting rekortmeni dizisi 'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?' dün akşam ekranlara gelen yeni bölümüyle, yine zirvenin değişmeyen ismi oldu. Heyecanlı gelişmelerin ve duygu yüklü anların yaşandığı 15'inci bölüm, tüm kategorilerde adını bir numaraya yazdırdı.

‘Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?’ın 15'inci bölümü ABC1 20+ grubunda 11.83 izlenme oranı 32.55 izlenme payı, AB’de 11.51 oranı 34.34 izlenme payı, Total’de ise 8.97 izlenme oranı 26.88 izlenme payı elde ederek birinci oldu. Bahar’ın tüm gerçekleri öğrendiği ve emin adımlarla kendine yeni bir hayat kurduğu 15'inci bölümde, hastalığının yeniden nüksetmesi izleyicileri derinden etkilerken, sosyal medyada da bahar rüzgarları esti. İzleyicilerin birbirinden güzel yorumlar yağdırdığı #Bahar etiketi 6 saat 20 dakika boyunca TT listesinde kalarak gündem konusu oldu.

REKLAM Dizinin yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt yer alırken, senaryosunu ise Ayça Üzüm kaleme alıyor. Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Füsun Demirel, Elit Andaç Çam, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp, Uygar Özçelik ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimleri bir araya getiren dizinin kadrosuna ise Bennu Yıldırımlar ve Yasemin Kay Allen konuk oluyor. ‘BAHAR: UYANMAYA HAZIR MISIN?’IN 15'İNCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU? Umay’la kavgasından sonra kolu kırılan Parla hastaneye kaldırılırken; haberi alan herkes hastaneye koştu ve Nevra, Parla’nın Timur’un çocuğu olduğunu öğrendi. Rengin, Umay’ı suçlarken, Timur ve Bahar’ın araya girmesiyle karşı karşıya gelen üçlü arasında tüm gerçekler ortaya döküldü. Rengin, Bahar’ın Parla’yı öğrenmesine şok olurken, Bahar, “İkinizin yaptıklarının bedelini çocuklar ödüyor ama ben ödetmeyeceğim.” diyerek çocukları bu kaostan koruyacağını söyledi. Hastanede Bahar ve Timur’un boşanma haberinin yankısı sürerken, yangın görüntüsünü izleyen asistanlar, Timur ve Rengin’in öpüşme görüntüleriyle karşılaşınca ortalık karıştı. “Bahar’a kimse bunu yapamaz!” diyen Doruk, soluğu Reha hocanın yanında aldı ve yangın görüntülerini onunla paylaştı. Bunun üzerine Reha Hoca, Timur ve Rengin’den istifalarını istedi.

REKLAM Bahar ve Timur’u yemekte bir araya getiren Nevra, bu evliliği kurtarmak için son çırpınışlarını verirken, gittikleri mekanda Necmettin’i başka bir kadına hediye verirken gördü ve büyük bir gerçekle yüzleşti. Necmettin’in aslında evli olduğunu ve gerçek adını bile kullanmadığını öğrendi. Necmettin tarafından dolandırıldığını anlayan Nevra ve Timur karakola gittiler. Bahar, boşanma detaylarını konuşmak için yanına gittiği avukatı Ayhan’dan, Aziz Yavuzoğlu’nun ev dahil tüm mirasını kendisine bıraktığını öğrendi. Geçmişte Nevra’ya genel bir vekâlet verdiğini hatırlayan Bahar, Timur’un evi kaybetmemek için boşanmak istemediğiyle yüzleşti. Bahar’ın verdiği vekaletnameyle evi ipotek ettiren Nevra ise şikayetçi olabilmek için Bahar’ın da ifade vermesi gerektiğini öğrenince, iyice köşeye sıkıştı. Evin üzerinden banka kredisi çekildiğini ve ipotek edildiğini avukatından duyan Bahar yıkılırken; Ayhan’ın, “İyice üzerlerine gidelim mi?” teklifini kabul etti. Timur’un telefonuyla karakola giden Bahar ve Ayhan, şikayetçi olurken; Timur, borcu ödeyeceğini ve Bahar’ı daha fazla mağdur etmeyeceğini söyledi. Çocukluk arkadaşı olan Evren ve Dora, teknede geçmişin tozlu sayfalarını yeniden aralarken, her durumda Bahar’ın en büyük destekçisi olan Çağla, Evren’i aradı ve Bahar’ın içinden geçtiği bu zorlu dönemde ona biraz zaman tanımasını istedi.

Evren “Ben Bahar’a kırılamam zaten, kızamam da… Sadece yanında olamadığım için üzülüyorum,” derken; Çağla bir barda Timur’u gördüğünü söyledi. Bu esnada Evren’le birlikte olan Dora, barın adını öğrenince soluğu Timur’un yanında aldı. Bir enkazın altında kaldığını hisseden Timur, içini Dora’ya dökerken, Dora avukat olduğunu söyleyerek Timur’a yardım teklif etti. Ertesi gün Bahar’la buluşan Dora, boşanma detaylarını konuşmak istedi ve Dora’nın Timur’un avukatı olduğunu öğrenen Evren, Dora’dan bir daha kötü sürprizlerle karşısına çıkmamasını istedi. Bahar, Ayhan’dan aile mahkemesine ev için verdikleri dilekçeye olumlu yanıt geldiğini ve dava sonuçlanana kadar evin kendisine tahsis edildiğini öğrendi. Fakat yaşadığı bu stresli dönemde değerleri kötüye giden Bahar’ın acilen hastaneye yatması gerekti. Evren’den bir gün müsade isteyen Bahar, hastaneye yatmadan önce, Timur ve Nevra hakkındaki planlarını hızlıca harekete geçirdi. Evin kilidini değiştiren Bahar, Timur ve Nevra’yı içeri almazken, onlara eşyalarını verip kapı dışarı etti. Akşam annesi ve çocuklarıyla birlikte bir aile yemeğine oturmaya hazırlanan Bahar, geçmişte ona yaşatılan zorlu anları hatırlayınca kendini dışarı attı. Bu esnada küçük bir çocukken Yavuzoğlu’ların bahçesine gömdüğü kavanozu çıkarmaya gelen Evren, Bahar’ın o halini görünce hemen yanına koştu. Evren, Bahar’ı sakinleştirmeye çalışırken “Biliyorum, vücudum nakli kabul etmiyor,” diyen Bahar, Timur’un eline düşmek istemediği için Evren’den ona hiçbir şey söylememesini rica etti.