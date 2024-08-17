Salih Bademci: 30'ların son çeyreği başarılı geçti

"30'LARIN SON ÇEYREĞİ BAŞARILI GEÇTİ"

Son dönemde yaşadığı başarısı hakkında kendisine yapılan Haluk Bilginer benzetmesini değerlendiren Salih Bademci; "Haluk Bilginer çok özel ve spesifik birisi. Aynı zamanda şahsına münasır bir insan. 30'larımın son çeyreğinde kariyerimde bir başarı elde ettim. Bu durum beni de çok mutlu etti. Çok güzel işlerde yer aldım."