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        Haberler Objektife Takılanlar Salih Bademci: 30'ların son çeyreği başarılı geçti

        Salih Bademci: 30'ların son çeyreği başarılı geçti

        Salih Bademci, Kuruçeşme'deki mekânda 40'ıncı yaşını kutladı ve gazetecilere hayatı ve başarıları hakkında açıklamalarda bulundu. Doğum gününe Hazal Subaşı ve Atakan Başsavcı da katıldı; vize sorunlarını çözüp yakın zamanda tatil planı yaptıklarını belirttiler

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.08.2024 - 10:05 Güncelleme: 17.08.2024 - 10:05
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        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre, Salih Bademci, önceki akşam Kuruçeşme'deki bir mekânda 40. doğum gününü kutladı.

        "BEN SENDEN RAZIYIM ADAM"

        Gazetecilerle sohbet eden Bademci, aynaya bakıp kendi kendine "Ben senden razıyım" dediğini belirtti. Beklentiye girmemenin insanı üzebileceğini düşündüğünü ifade eden Bademci, "Hayatın gönderdiğini takip edenlerdenim. Özel bir dileğim yok. Sen biliyorsun derim ve yukarıya gönderirim. Mum üflerken dileğim her zaman odur," dedi.

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        "30'LARIN SON ÇEYREĞİ BAŞARILI GEÇTİ"

        Son dönemde yaşadığı başarısı hakkında kendisine yapılan Haluk Bilginer benzetmesini değerlendiren Salih Bademci; "Haluk Bilginer çok özel ve spesifik birisi. Aynı zamanda şahsına münasır bir insan. 30'larımın son çeyreğinde kariyerimde bir başarı elde ettim. Bu durum beni de çok mutlu etti. Çok güzel işlerde yer aldım."

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        Salih Bademci'yi doğum gününde annesi de yalnız bırakmadı.

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        VİZE SORUNU ÇÖZÜLDÜ

        Hazal Subaşı ve Atakan Başsavcı da doğum gününe katıldılar. Genç aşıklar; "Yakın zamanda bir yurt dışı tatiline çıkacağız. Vize sorunumuz vardı ama çözüme kavuştu. Bizler de çalışıyorduk ancak müsaitlik oldu ve ilk müsaitlikte bir kaç güne gidiyoruz tatilimize." dediler.

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        Doğum gününde görüntülenen diğer isimler;

        Elçin Sangu

        6

        Demet Akbağ

        7

        Burçin Terzioğlu

        8

        Buse Arslan

        #Salih Bademci
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