Salih Bademci: Evlilik kavgayı hayatınızdan uzaklaştırıyor
Ünlü oyuncu Salih Bademci, evlilikle ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Bademci, "O imza, bir sürü abuk sabuk şeyi hayatından siliyor" ifadelerini kullandı
SHOW TV'nin yeni dizisi 'Delikanlı'da 'Sarp' karakterine hayat veren Salih Bademci, 20 Ağustos 2015'te meslektaşı İmer Özgün ile evlenmişti. Çiftin, nisan 2020'de 'İklim' adında bir kızları olmuştu.
Evlilik hakkında samimi açıklamalarda bulunan oyuncu, sevgililik döneminde yaşanan küçük tartışmaların evlilikle birlikte nasıl farklı bir boyuta taşındığını esprili bir dille anlattı.
"KAVGASINI EDERİM AMA O KADAR UZATMAM"
Eşi İmer Özgün ile Arkhe programına konuk olan Bademci, "Bir imza neyi mi değiştiriyor? Şunu değiştiriyor: Sevgiliyken, 'Ben sana kaç defa bardağı buraya bırakma dedim, bak iz yapıyor' diyerek, kavga çıkarıp ayrılabilirsin; bu her zaman ihtimaller dahilindedir. Ancak evlilikte bu artık bir ihtimal değil. O yüzden bardağı oraya koymak, bir kavga sebebi olmaktan çıkıyor. Bunun için dava mı açacağım? Avukatlarla mı uğraşacağız? Hayır. Kavgasını ederim ama o kadar uzatmam" ifadelerini kullandı.
Evlilik imzasının, tartışmaların şiddetini ve yersizliğini törpülediğini vurgulayan Bademci, sözlerini şöyle sürdürdü: Bence o imza, pek çok gereksiz kavgayı hayatınızdan uzaklaştırıyor. 'Eğer bu kavganın sonunda ayrılmayacaksan, boşanmayacaksan bu kavgaya hiç başlamayayım' diyorsun; çünkü bir sonucu yok. O imza, bir sürü abuk sabuk şeyi hayatından siliyor. Artık tüm bunlar için kavga etmiyoruz.