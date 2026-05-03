Salih Uçan beğeni topladı!

Beşiktaş'ın deplasmanda Gaziantep FK'yi 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada Salih Uçan, sergilediği performansla sahanın en etkili isimlerinden biri oldu.

Uzun bir aradan sonra ilk kez ilk 11'de şans bulan tecrübeli futbolcu, 69 dakika sahada kalırken beğeni topladı.

Maç boyunca kullandığı 50 pasın 47'sini adrese teslim eden Salih, %94’le yüksek bir pas isabet oranı yakalamayı başardı.

Savunmada da etkili gözüken Salih Uçan, sahanın en iyilerinden biri olurken orta sahadaki forma yarışında varım dedi.