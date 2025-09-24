Habertürk
        Haberler Dünyadan Salma Hayek, kızının resmen yetişkinliğe adım atışını kutladı - magazin haberleri

        Salma Hayek, kızının resmen yetişkinliğe adım atışını kutladı

        Salma Hayek, kızı Valentina'nın 18'inci yaş gününü kutladı: Yedik, dans ettik, güldük, eğlendik. Seni kutlamaya zaman asla yetmiyor!

        Giriş: 24.09.2025 - 14:20 Güncelleme: 24.09.2025 - 14:20
        Ünlü oyuncu Salma Hayek, Fransız eşi Francois-Henri Pinault'tan olan kızı Valentina Paloma Pinault'nun 18'inci yaş günü partisinden yansıyanları sosyal medya hesabında paylaştı.

        59 yaşındaki Meksikalı yıldız, kızıyla kutlama görüntülerine; "Yedik, dans ettik, güldük, eğlendik... Ve parti tüm hafta sonu devam etti. İyi ki doğdun tatlım, seni kutlamaya zaman asla yetmiyor!" notunu yazdı.

        Salma Hayek, bir gün önce de kızı Valentina'nın çocukluk fotoğrafını paylaşarak; "Güzel dans kraliçem. Bugün 18 yaşına girdin!" dedi.

        "Hayatında çok şey değişti ama sen hep çok ama çok kendinsin. Nazik, tutkulu bir kalp, sihirle dolu bilge bir ruh, esprili bir mizah anlayışı ve inatçı bir azim" diyen Salma Hayek; "Bazı şeyler asla değişmeyecek. Seni sonsuza dek seveceğiz ve her zaman yaşının ötesinde olsan da her zaman kalbimde, hayalimdeki kızım olarak kalacaksın" ifadesini kullandı.

        Valentina, Salma Hayek ile iş adamı Francois-Henri Pinault'nun tek çocuğu olsa da, Pinault'nun ilk eşi Dorothée Lepère'den 27 yaşında François ve 24 yaşında Mathilde; kısa süreli sevgilisi Linda Evangelista'dan 19 yaşında Augustin James olmak üzere üç çocuğu daha var.

