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        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar Salt Galata'dan önemli işbirliği

        Salt Galata'dan önemli işbirliği

        Türkiye'nin önde gelen kültür kurumlarından Salt'ın Karaköy'de bulunan binası Salt Galata'da Mastercard'ın adını taşıyacak olan sergi mekânı, sanat, mimarlık ve tasarıma ilgi duyan herkesi bekliyor...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.10.2024 - 14:39 Güncelleme: 07.10.2024 - 14:39
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        Salt Galata'dan önemli işbirliği
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        Mastercard ve Salt iş birliği kapsamında yeniden adlandırılan Salt Galata’daki Mastercard Sergi Mekânı’nda sanatseverler, Salt’ın yenilikçi programlarını yakından izleyebilecek. Mastercard sahipleri, Salt’ın sergi ve kamu programlarının yanı sıra kapsamlı kütüphane ve arşiv koleksiyonlarını farklı disiplinlerden uzmanların katkısıyla hazırlanan özel etkinlikler eşliğinde deneyimleyebilecek.

        İstanbul’daki Alexandre Vallauri yapılarından biri olan ve 1892’den 1999’a kadar Osmanlı Bankası’nın genel müdürlük binası olarak kullanılan Salt Galata, Osmanlı Bankası Müzesi’ne de ev sahipliği yapıyor. Osmanlı Bankası’nın tarihine ışık tutan Osmanlı Bankası Müzesi’nde alanında uzman kişilerin yürütücülüğünde gerçekleştirilecek özel turlar, sanatseverleri geç Osmanlı ve erken Cumhuriyet dönemlerinin dünyasında bir yolculuğa çıkaracak.

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        Platform kullanıcıları, özgün bir karşılaşma alanı sunan Salt’ın Galata ve Beyoğlu yapılarındaki tüm programları yakından takip edebilecekler. Ayrıca Salt yapılarında yer alan Robinson Crusoe 389 Kitabevi’nde özel indirimlerden yararlanarak kitap koleksiyonlarını genişletebilecek; Salt Beyoğlu’ndaki Mutfak alanında ise lezzet dolu bir gastronomi deneyimi yaşayabilecekler.

        Yasemin Develioğlu-Deniz Ova (soldan sağa)
        Yasemin Develioğlu-Deniz Ova (soldan sağa)

        Mastercard Doğu Avrupa Bölgesi Pazarlama ve İletişimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Yasemin Develioğlu, Salt ile yaptıkları iş birliği hakkında, “‘Paha Biçilemez’ platformunun en önemli odak noktalarından biri kültür ve sanat. Sanatın gelişimine katkıda bulunan kurumlarla yaptığımız iş birliklerine Salt’ı da eklemiş olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. İş birliğimiz kapsamında platform üyelerimize özel ve benzersiz birçok deneyim kurgulayacağız. İnanıyoruz ki Salt ile kültür ve sanat alanında yeni kapılar aralayarak sanatın hayatımızdaki yerini güçlendirecek ve kullanıcılarımıza günlük hayatın koşturmacasından kaçabilecekleri yeni bir alan açacağız.” diye konuştu.

        Salt Genel Müdürü Deniz Ova ise “Salt, disiplinlerarası yaklaşımları teşvik eden ve araştırma tabanlı projeleri destekleyen bir kültür kurumu. Yaptığımız bu iş birliği, farklı sanat pratiklerinin kesişim noktalarında yeni ve etkili projeler geliştirmemize olanak tanıyarak bilgi üretimine katkıda bulunacak.” dedi.

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        #SALT Galata
        #MasterCard
        #Yasemin Develioğlu
        #Deniz Ova
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