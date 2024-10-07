Salt Galata'dan önemli işbirliği

Mastercard ve Salt iş birliği kapsamında yeniden adlandırılan Salt Galata’daki Mastercard Sergi Mekânı’nda sanatseverler, Salt’ın yenilikçi programlarını yakından izleyebilecek. Mastercard sahipleri, Salt’ın sergi ve kamu programlarının yanı sıra kapsamlı kütüphane ve arşiv koleksiyonlarını farklı disiplinlerden uzmanların katkısıyla hazırlanan özel etkinlikler eşliğinde deneyimleyebilecek.

İstanbul’daki Alexandre Vallauri yapılarından biri olan ve 1892’den 1999’a kadar Osmanlı Bankası’nın genel müdürlük binası olarak kullanılan Salt Galata, Osmanlı Bankası Müzesi’ne de ev sahipliği yapıyor. Osmanlı Bankası’nın tarihine ışık tutan Osmanlı Bankası Müzesi’nde alanında uzman kişilerin yürütücülüğünde gerçekleştirilecek özel turlar, sanatseverleri geç Osmanlı ve erken Cumhuriyet dönemlerinin dünyasında bir yolculuğa çıkaracak.

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Platform kullanıcıları, özgün bir karşılaşma alanı sunan Salt’ın Galata ve Beyoğlu yapılarındaki tüm programları yakından takip edebilecekler. Ayrıca Salt yapılarında yer alan Robinson Crusoe 389 Kitabevi’nde özel indirimlerden yararlanarak kitap koleksiyonlarını genişletebilecek; Salt Beyoğlu’ndaki Mutfak alanında ise lezzet dolu bir gastronomi deneyimi yaşayabilecekler.

Yasemin Develioğlu-Deniz Ova (soldan sağa)

Mastercard Doğu Avrupa Bölgesi Pazarlama ve İletişimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Yasemin Develioğlu, Salt ile yaptıkları iş birliği hakkında, “‘Paha Biçilemez’ platformunun en önemli odak noktalarından biri kültür ve sanat. Sanatın gelişimine katkıda bulunan kurumlarla yaptığımız iş birliklerine Salt’ı da eklemiş olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. İş birliğimiz kapsamında platform üyelerimize özel ve benzersiz birçok deneyim kurgulayacağız. İnanıyoruz ki Salt ile kültür ve sanat alanında yeni kapılar aralayarak sanatın hayatımızdaki yerini güçlendirecek ve kullanıcılarımıza günlük hayatın koşturmacasından kaçabilecekleri yeni bir alan açacağız.” diye konuştu.