        Haberler Dünya Şam'dan Moskova'ya sürpriz talep: "Güney Suriye'de Rus askeri polis devriyeleri geri dönsün" | Dış Haberler

        Şam'dan Moskova'ya sürpriz talep: "Güney Suriye'de Rus askeri polis devriyeleri geri dönsün"

        Kommersant gazetesinin haberine göre, Suriye hükümeti, ülkenin güney vilayetlerine Rus askeri polis devriyelerinin geri dönmesine ilgi gösterdi. Habertürk TV Güvenlik Politikaları Koordinatörü Çetiner Çetin'in haberi..

        Giriş: 12.08.2025 - 15:16 Güncelleme: 12.08.2025 - 15:16
        Şam'dan Moskova'ya sürpriz talep
        Şam yönetiminin bu adımı, 2024 sonundan beri İsrail’in kontrolünde olan ve kuzey sınırlarını ile yerel Dürzi topluluğunu koruma bahanesiyle “güvenli bölge” ilan edilen güney Suriye’deki askeri faaliyetleri sınırlamanın bir yolu olarak gördüğü düşünülüyor.

        Gazetenin aktardığına göre, Suriye Dışişleri Bakanı Esad el-Şibani’nin bu ay başında Moskova’da Suriye diasporasıyla yaptığı toplantıya katılan bir kaynak, Rusya’nın eski mevzilerine dönmesinin “İsrail’in Suriye işlerine müdahalesini engelleyebileceğini” belirtti. Aynı kaynak, Moskova’nın ayrıca geçiş hükümeti ile İsrail arasında ilişkileri düzenleyebilecek konumda olduğunu ifade etti.

        Habere göre, Şam’da iktidara Ahmed el-Şer’ gelmesinin ardından, İsrail ordusu güney Suriye’nin bir kısmını işgal ederek Dürzi topluluğunu koruma ve sınır güvenliği bahanesiyle bir tampon bölge kurdu. Bu süreçte Rusya ise bölgede askeri varlığını sınırlamak zorunda kaldı.

        31 Temmuz’da Suriye Dışişleri Bakanı ve Gurbetçiler Bakanı Esad el-Şibani, resmi bir heyetle birlikte Moskova’ya ulaştı. Kendisinden birkaç saat sonra Savunma Bakanı Murehef Ebu Kasra da başkente gelerek Rus mevkidaşı Andrey Belousov ile uzun bir görüşme gerçekleştirdi.

        Şibani, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştükten sonra Kremlin’de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından kabul edildi. Görüşmede iki taraf, Suriye-Rusya ortaklığında yeni bir dönemin başladığını, bu dönemin egemenliğe saygı ve toprak bütünlüğünün korunması temeli üzerine inşa edileceğini, ayrıca Moskova’nın Suriye’ye yönelik herhangi bir İsrail müdahalesine karşı olduğunu teyit etti.

