Şam yakınlarında şiddetli patlamalar!

Suriye'nin başkenti Şam dün gece şiddetli patlamalarla sarsıldı. Patlamalar başkentin güneybatısında yer alan Mezzeh askeri havaalanında yaşandı.

Suriye devlet medyası patlamaların elektrik sistemindeki bir arıza nedeniyle cephanelikte yaşandığını öne sürerken, Şam yönetimine yakın bir yetkili askeri havaalanına yönelik bir İsrail saldırısı yaşandığını söyledi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi de patlamaların İsrail hava saldırıları nedeniyle yaşandığını ve olayda can kaybı yaşandığını belirdi.

İsrail daha önce Suriye'de İran ve İran destekli güçlerin kullandığı üslere hava saldırıları düzenlemişti. İsrail yönetiminden konuya ilişkin bir açıklama henüz yapılmadı.

Mezzeh Havaaalanı'nda yaşanan patlama, Suriye güçlerinin muhaliflerin elinde kalan son bölgelerden biri olan İdlib'e operasyon hazırlıkları yaptığı bir sırada geldi.

ABD, Şam yönetimini olası bir kimyasal silah kullanımına karşı uyarmış, Şam yönetimi ise ABD ve müttefiklerinin kimyasal saldırı mizanseni düzenleterek askeri müdahaleye bahane yaratmaya çalışacağı suçlamasında bulunmuştu. ABD, Fransa ve İngiltere, Nisan ayında Şam yakınlarındaki askeri mevzileri vurmuştu.

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