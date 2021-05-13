Fenerbahçe'nin sezon başında Aston Villa'dan zorunlu satın alma opsiyonuyla kiraladığı Mbwana Samatta konusunda gelişmeler yaşanıyor.

Sarı-lacivertli takımda bekleneni veremeyen Samatta'nın bonservisi 6 milyon euro'luk zorunlu satın alma opsiyonuyla sezon sonunda Fenerbahçe'ye geçecek. Oyuncuya 2016-2020 arasında formasını giydiği Genk talip. Daha önce Samatta'ya talip olduklarını belirten kulüpten yeni bir açıklama geldi.

Genk'in futbol direktörü Dimitri De Conde, Samatta transferiyle ilgili şunları söyledi:

"Samatta transfer listemizde ama Fenerbahçe onun için 6 milyon euro ödeyecek. 28 yaşında bir oyuncu, bonservis ve maaş talebi yüksek. Biz bu rakamları ödeyemeyiz. Başka türlü bir anlaşma olursa Samatta'nın dönebileceğini inkar edemem."

2016'da transfer olduğu Genk'te 191 maça çıkan Samatta 76 gol ve 20 asistlik performansıyla 2020'de Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'ya gitti. Tanzanyalı oyuncu için 10.5 milyon euro ödeyen Aston Villa, 1 sezon sonra Samatta'yı Fenerbahçe'ye gönderdi. Sarı-lacivertli kulüp, Samatta'yı 6 milyonluk zorunlu satın alma opsiyonuyla kiraladı.