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        Haberler Magazin Samet Akaydın, Hazal Çağlar'a evlenme teklif etti - Magazin haberleri

        Samet Akaydın, Hazal Çağlar'a evlenme teklif etti

        Çaykur Rizesporlu milli futbolcu Samet Akaydın, bir süredir birlikte olduğu oyuncu sevgilisi Hazal Çağlar'a evlilik teklifinde bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.05.2025 - 21:10 Güncelleme: 26.05.2025 - 21:10
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        Ünlü futbolcudan romantik evlilik teklifi
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        Ara transfer döneminde Fenerbahçe’den Çaykur Rizespor’a transfer olan milli futbolcu Samet Akaydın, bir süredir oyuncu sevgilisi Hazal Çağlar ile yaşadığı birlikteliği bir adım öteye taşıdı.

        İlişkilerini zaman zaman sosyal medya üzerinden romantik paylaşımlarla gözler önüne seren ikiliden, hayranlarını mutlu eden bir haber geldi.

        Samet Akaydın, sevgilisi Hazal Çağlar'a romantik bir organizasyonla evlenme teklifinde bulundu. Çağlar ise bu özel anları kendi sosyal medya hesabından, "Evet dedim!" notuyla takipçileriyle paylaştı.

        Fotoğraflar: Instagram

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        #Samet Akaydın
        #Hazal Çağlar
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