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Sami Özer kimdir? Sami Özer kaç yaşında? İşte Sami Özer'in hayatına dair merak edilenler...

Kanal D ekranlarında yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler programının bu akşamki konuklarından biri olan ünlü tasavvuf müziği sanatçısı Sami Özer araştırılıyor. Son günlerde çeşitli programlarda konuk olarak yer alan Sami Özer'in hayatı, ilahileri ve şarkıları merak konusu oldu. Sami Özer kimdir? Sami Özer kaç yaşında ve nereli? İşte Sami Özer hayatı hakkında merak edilenler

Sami Özer kimdir? Sami Özer kaç yaşında? İşte Sami Özer'in hayatına dair merak edilenler...

Sibel Can, Hüsnü Şenlendirici ve Hakan Altun'uun sunumuyla her pazartesi seyirci karşısına çıkan Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki konuklarından biri de Sami Özer oldu. Emin Ongan'ın öğrencisi olarak piyasaya giren Sami Özer'in hayatı programın takipçileri tarafından araştırılıyor. Sami Özer kimdir? Sami Özer kaç yaşında ve nereli? İşte Sami Özer biyografisi

SAMİ ÖZER KİMDİR?

Sami Savni Özer 1950 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Türk tasavvuf müziği sanatçısı. Erken yaşta tanıştığı tasavvuf müziğinde dönemin ünlü bestekârlarından Amir Ateş'in aracı olması sonrası Emin Ongan tarafından öğrenci olarak kabul edildi ve 13 yıl boyunca Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde Klasik Türk müziği eğitimi aldı.

Eğitimi sonrası, Klasik Türk müziği ve tasavvuf müziğinden oluşan geniş bir repertuvara sahip oldu. 1974 yılında yapılan "Altın Ses" yarışmasında, Türk sanat müziği dalında birincilik ödülü aldı. Sonraki yıllarda TRT'nin açmış olduğu sözleşmeli sanatçı sınavında başarılı oldu ve İstanbul Radyosu'nda bir süre görev yaptı.

1985 yılında Türk Tasavvuf Mûsikisi ve Folklorunu Araştırma ve Yaşatma Vakfı'nda Cerrahi Dergahı'nın lideri Sefer Dal ile uzun süre çalışmalar yaptı. Her Şey Çok Güzel Olacak filminin müzikleri "Bu Ne Biçim Hikâye Böyle" ve "Fırtınalar" adlı şarkılarını Mazhar Alanson'la birlikte seslendirdi. Fahir Atakoğlu'nun çeşitli çalışmalarına eşlik etti.Yurt içi ve yurt dışında birçok etkinlikte sahne aldı.

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