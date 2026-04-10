Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Bitexen Antalyaspor Sami Uğurlu: Ligde kalacağımıza inanıyorum! - Bitexen Antalyaspor Haberleri

        Sami Uğurlu: Ligde kalacağımıza inanıyorum!

        Antalyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu, düşme hattında puanların birbirine çok yakın olduğunu ve kalan maçlarda iç saha avantajını da kullanarak ligde kalacaklarını inandığını söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.04.2026 - 23:08 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Ligde kalacağımıza inanıyorum!"

        Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Antalyaspor, deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş’a 4-2 mağlup oldu. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Antalyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu, "Orkun Kökçü büyük oynadı, çok iyi oynadı. Aldığı her topu etkili oldu, savunma arkasına yaptığı koşularda. Beşiktaş’ın savunma zaaflarını kullanmak istedik. 2 gol bulduk. Bu deplasmanda 2 gol buluyorsan puan alman gerekiyor. Beşiktaş baştan sona galibiyeti hak ediyordu. Üretken oyuncuları çok fazla olan bir takım. Çok fazla hata yaptığınızda rakip de buradan faydalandı. Çok zor bir deplasmandı. Puan almaya geldik ama bazen böyle maçlarda kaliten yetmiyor. 5 maçımız var. Düşme hattında puanlar birbirine yakın. Bu maçların 3’ünü kendi sahamızda oynamamız bir avantaj, izleyenler için güzel bir maç oldu" ifadelerini kullandı.

        "TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK KULÜPLERİNDEN BİRİ BEŞİKTAŞ"

        İki takım arasında oyuncu kalitesi farkı olduğuna değinen Uğurlu, "Türkiye’nin en büyük kulüplerinden biri Beşiktaş. Taraftar desteği inanılmaz. Orkun gibi ekstra oyuncuları var. Devre arasındaki transferi de bu ligin kaliteli oyunculardan bazıları" şeklinde konuştu.

        "LİGDE KALACAĞIMIZA İNANIYORUM"

        47 yaşındaki teknik adam, "Ligde kalacağınızı düşünüyor musunuz?" sorusuna da şu cevabı verdi:

        "Ligde kalacağımıza inanıyorum. Geldiğimizde devre arası transfer de yapılmadı. İki santrfor ayrıldı. Genelde iyi işler yaptığımızı, mücadele gücü yüksek bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Sadece az hatayla oynamak lazım."

