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Şampiyon Galatasaray, sezonu farklı Fenerbahçe galibiyetiyle kapattı

Galatasaraylı futbolcular, derbi maçın ardından büyük sevinç yaşadı. Sarı-kırmızılı futbolcular, bitiş düdüğünün ardından stat hoparlörlerinden çalınan müzikler eşliğinde şampiyonluğu kutladı. İşte o anlar

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  • Şampiyon Galatasaray, sezonu farklı Fenerbahçe galibiyetiyle kapattı

    Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğu daha önce garantileyen Galatasaray, 37. haftada konuk ettiği ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti.
  • Şampiyon Galatasaray, sezonu farklı Fenerbahçe galibiyetiyle kapattı

    Nef Stadı'nda dolu tribünler önünde oynanan karşılaşmada rakibi karşısında üstün bir mücadele sergileyen sarı-kırmızılı takım, Nicolo Zaniolo (2) ve Mauro Icardi'nin kaydettiği gollerle derbiden 3 puanla ayrıldı.
  • Şampiyon Galatasaray, sezonu farklı Fenerbahçe galibiyetiyle kapattı

    Galatasaraylı futbolcular, derbi maçın ardından büyük sevinç yaşadı.
  • Şampiyon Galatasaray, sezonu farklı Fenerbahçe galibiyetiyle kapattı

    Sarı-kırmızılı futbolcular, bitiş düdüğünün ardından stat hoparlörlerinden çalınan müzikler eşliğinde şampiyonluğu kutladı.
  • Şampiyon Galatasaray, sezonu farklı Fenerbahçe galibiyetiyle kapattı

    Futbolcular ile teknik heyet, daha sonra tribünleri tek tek gezerek şampiyonluk sevincini taraftarlarıyla paylaştı.
  • Şampiyon Galatasaray, sezonu farklı Fenerbahçe galibiyetiyle kapattı

    Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'deki son 5 maçından galibiyetle ayrıldı.
  • Şampiyon Galatasaray, sezonu farklı Fenerbahçe galibiyetiyle kapattı

    Sarı-kırmızılı takım, ligin 32. haftasında Beşiktaş'a mağlup olduktan sonra oynadığı maçlarda Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Demir Grup Sivasspor, MKE Ankaragücü ve Fenerbahçe'yi yenme başarısı gösterdi.
  • Şampiyon Galatasaray, sezonu farklı Fenerbahçe galibiyetiyle kapattı

    Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de sahasındaki son 17 maçta rakiplerine mağlup olmadı.
  • Şampiyon Galatasaray, sezonu farklı Fenerbahçe galibiyetiyle kapattı

    Bu sezon ligde Nef Stadı'ndaki tek yenilgisini 2. haftadaki Bitexen Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılı takım, daha sonra rakiplerini konuk ettiği 17 maçta 15 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.
  • Şampiyon Galatasaray, sezonu farklı Fenerbahçe galibiyetiyle kapattı

    Sahasındaki son 17 maçta 41 gol atan Galatasaray, kalesinde ise 14 gol gördü.
  • Şampiyon Galatasaray, sezonu farklı Fenerbahçe galibiyetiyle kapattı
  • Şampiyon Galatasaray, sezonu farklı Fenerbahçe galibiyetiyle kapattı
  • Şampiyon Galatasaray, sezonu farklı Fenerbahçe galibiyetiyle kapattı
  • Şampiyon Galatasaray, sezonu farklı Fenerbahçe galibiyetiyle kapattı
  • Şampiyon Galatasaray, sezonu farklı Fenerbahçe galibiyetiyle kapattı
  • Şampiyon Galatasaray, sezonu farklı Fenerbahçe galibiyetiyle kapattı

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