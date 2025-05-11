Şampiyon Kocaelispor kupasını binlerce taraftarı önünde kaldırdı!

RECEP DURUL: NİCE BAŞARILARA

Kupa töreninde konuşma yapan Kocaelispor Başkanı Recep Durul, "Bizlere vermiş olduğunuz emaneti uzun bir mücadele sonunda taçlandırdık. Kocaelispor ile kutlu ve onurluyuz. Kocaelispor’un rotası her zaman büyümektir. Hep birlikte nice kupalara, nice başarılara, nice zaferlere yürüyeceğiz. O kupa buraya gelecek, demiştik. O kupayı birazdan hep birlikte federasyon başkanımızdan alacağız. Şampiyonluğumuz şehrimize ve taraftarımıza armağan olsun. Şampiyonluk kolay gelmedi, çok büyük emekler verdik, mücadele ettik. Savaştık. Tüm paydaşlarımız ve taraftarımızla birlikte başardık. Budan sonra da Kocaelispor’umuzun bayrağını dalgalandıralım. Nice başarılara" şeklinde konuştu.