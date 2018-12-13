Rize yüzme il birincisi Ebrar Meral (13),yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren genç sporcu Trabzon'da bugün başlayan Türkiye Yüzme Şampiyonası'nda kentini temsil etmeye hazırlanıyordu.

IŞIKLARDA ÇARPTI

DHA’nın haberine göre, feci kaza, Taşlıdere Mahallesi Menderes Bulvarı üzerinde dün akşam saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Trabzon'da bugün başlayan Türkiye Yüzme Şampiyonası için olimpik yüzme havuzunda son antrenmanı yapan Ebrar Meral, çıkışta trafik ışıklarında yayalara yeşil yandıktan sonra karşıdan karşıya geçmeye çalıştı.

UYUTULUYOR

İddiaya göre, kırmızı ışık ihlali yapan K.T.'nin kullandığı otomobil sporcu kıza çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kız kaldırıma düşüp, başını beton zemine çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Ebrar Meral, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Beyin travması oluşan ve uyutulan Meral'in Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavisi sürüyor. Sürücü K.T. polis tarafından gözaltına alındı.

BİR AYDIR HAZIRLANIYORDU

Rize yüzme il birincisi olan Ebrar Meral, Trabzon'da bugün başlayan Türkiye Yüzme Şampiyonası'na yarın yapılacak 50 metre kelebek yarışına katılarak kenti temsil etmeye hazırlanıyordu. Genç sporcu, bir aydır şampiyona için sıkı bir antrenman programı uyguluyordu.

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