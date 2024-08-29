İLK KEZ LİG FORMATINDA DÜZENLENECEK

- Toplamda 8 farklı takıma karşı mücadele edecek ekipler; bu müsabakaların 4'ünü evinde, 4'ünü deplasmanda oynayacak.

- 8 hafta sonunda ligi ilk 8'de bitiren takımlar son 16 turuna yükselecek.

- Ligi 9 ile 24. sıralarda tamamlayan ekipler, iki ayaklı play-off oynayacak. Bu eşleşmenin galipleri, ligi ilk 8'de bitiren takımlar ile son 16 turuna çıkacaklar.

- 25 ile 36. sıralardaki takımlar için grup aşamasındaki gibi bir alt kupadan yola devam etme şansı olmayacak ve bu takımlar Avrupa'ya veda edecek.

- Son 16 turundan itibaren iki ayaklı eleme usulü karşılaşmalar devam edecek