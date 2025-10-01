Borussia Dortmund- Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Borussia Dortmund, İspanyol ekibi Athletic Bilbao'yu konuk ediyor. Devler Ligi'nin ilk haftasında Dortmund, deplasmanda Juventus ile 4-4 berabere kaldı. Öte yandan Arsenal'i konuk eden Athletic Bilbao, sahasında rakibine 2-0'lık skorla yenildi. Maç saatinin yaklaşmasıyla karşılaşmaya dair araştırmalar hız kazandı. Peki, Borussia Dortmund- Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde heyecan ikinci hafta maçları ile devam ediyor. Niko Kovac yönetimindeki Dortmund, evinde Athletic Bilbao ile kozlarını paylaşıyor. Kritik karşılaşmanın canlı yayın kanalı ve saati futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Borussia Dortmund- Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, muhtemel 11'ler...
DORTMUND- ATHLETİC BİLBAO MAÇI NE ZAMAN?
Dortmund- Athletic Bilbao maçı 1 Ekim Çarşamba (bu akşam) 22.00'de oynanacak.
DORTMUND- ATHLETİC BİLBAO MAÇI HANGİ KANALDA?
BVB Stadion Dortmund'da oynanacak zorlu karşılaşma dijital platform tabii spor 3 üzerinden canlı yayınlanacak.