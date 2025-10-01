Villarreal- Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Juventus, Villarreal'e konuk oluyor. Devler Ligi'nin ilk haftasında Juventus, evinde Dortmund ile 4-4 berabere kaldı. Öte yandan Tothenham deplasmanına konuk olan Villarreal, sahadan 1-0 yenik ayrıldı. Maç saatinin yaklaşmasıyla kadro tercihleri ve Kenan Yıldız'ın oynayıp oynamayacağına dair araştırmalar hız kazandı. Peki, Villarreal- Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Kenan yıldız oynayacak mı? İşte detaylar...
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde heyecan ikinci hafta maçları ile devam ediyor. Igor Tudor yönetimindeki Juventus, deplasmanda Villarreal ile kozlarını paylaşıyor. Kritik karşılaşmanın canlı yayın kanalı ve saati futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Villarreal- Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, muhtemel 11'ler...
VİLLARREAL- JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN?
Villarreal- Juventus maçı 1 Ekim Çarşamba (bu akşam) 22.00'de oynanacak.
VİLLARREAL- JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDA?
Estadio de Ceramica'da oynanacak zorlu mücadele TRT 1'den şifresiz olarak yayınlanacak.
KENAN YILDIZ OYNAYACAK MI?
Igor Tudor yönetiminde takımının vazgeçilmez oyuncusu olan Kenan Yıldız, Villarreal karşısında da takımının en etkili silahı olarak ilk 11'de sahada olacak.
VİLLARREAL MUHTEMEL 11
Tenas, Mourino, Marin, Veiga, Cardona, Partey, Gueye, Parejo, Buchanan, Pepe, Mikautadze
JUVENTUS MUHTEMEL 11
Mi Gregorio, Bremer, Kelly, Kalulu, Mario, Thuram, Locatelli, Cambiaso, David, Kenan, Vlahovic