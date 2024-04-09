Şampiyonlar Ligi maçlarına DEAŞ tehdidi sonrası UEFA'dan açıklama

Terör örgütü DEAŞ, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugün ve yarın oynanacak çeyrek final maçları öncesinde saldırı tehdidinde bulundu.

Saldırı iddialarının ardından UEFA tarafından yapılan açıklamada, güvenlik tedbirlerinin artırıldığı maçların aynı şekilde devam edeceği bildirildi.

Terör örgütü DEAŞ Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçlarına ev sahipliği yapacak İngiltere'den Emirates, Fransa'dan Parc de Prince ve İspanya'dan Metropolitan Arena ile Santiago Bernabeu stadyumlarına ilişkin saldırı tehdidinde bulundu.

Arsenal'in Emirates Stadı'nda bu akşam Arsenal ile Bayern Münih karşı karşıya gelecek. Manchester City de Real Madrid karşısında deplasmanda oynayacak.

İddiaların ardından UEFA tarafından yapılan açıklamada, "UEFA, bu haftaki UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarına yönelik iddia edilen terör tehditlerinin farkındadır ve ilgili sahalardaki yetkililerle yakın temas halindedir" denildi. Açıklamada, "Tüm maçların, uygun güvenlik düzenlemeleri sağlanarak planlandığı gibi yapılması planlanıyor." ifadeleri kullanıldı. İSPANYA HÜKÜMETİ ÖNLEMLERİ ARTIRDI İspanya Hükümeti de bu tehdit sonrası Real Madrid - Manchester City ve Atletico Madrid - Borussia Dortmund müsabakaları için üst düzey güvenlik protokolünü devreye soktu.