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        Haberler Dünya Şampiyonlar Ligi maçlarına DEAŞ tehdidi sonrası UEFA'dan açıklama

        Şampiyonlar Ligi maçlarına DEAŞ tehdidi sonrası UEFA'dan açıklama

        Terör örgütü DEAŞ'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki çeyrek final maçları öncesinde saldırı tehdidinde bulunmasının ardından UEFA'dan yapılan açıklamada, güvenlik tedbirlerinin artırıldığı ve maçların aynı şekilde devam edeceği bildirildi. İspanya hükümeti de önlemleri artırdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.04.2024 - 15:31 Güncelleme: 09.04.2024 - 15:48
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        Şampiyonlar Ligi maçlarına DEAŞ tehdidi
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        Terör örgütü DEAŞ, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugün ve yarın oynanacak çeyrek final maçları öncesinde saldırı tehdidinde bulundu.

        Saldırı iddialarının ardından UEFA tarafından yapılan açıklamada, güvenlik tedbirlerinin artırıldığı maçların aynı şekilde devam edeceği bildirildi.

        Terör örgütü DEAŞ Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçlarına ev sahipliği yapacak İngiltere'den Emirates, Fransa'dan Parc de Prince ve İspanya'dan Metropolitan Arena ile Santiago Bernabeu stadyumlarına ilişkin saldırı tehdidinde bulundu.

        Arsenal'in Emirates Stadı'nda bu akşam Arsenal ile Bayern Münih karşı karşıya gelecek. Manchester City de Real Madrid karşısında deplasmanda oynayacak.

        İddiaların ardından UEFA tarafından yapılan açıklamada, "UEFA, bu haftaki UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarına yönelik iddia edilen terör tehditlerinin farkındadır ve ilgili sahalardaki yetkililerle yakın temas halindedir" denildi.

        Açıklamada, "Tüm maçların, uygun güvenlik düzenlemeleri sağlanarak planlandığı gibi yapılması planlanıyor." ifadeleri kullanıldı.

        İSPANYA HÜKÜMETİ ÖNLEMLERİ ARTIRDI

        İspanya Hükümeti de bu tehdit sonrası Real Madrid - Manchester City ve Atletico Madrid - Borussia Dortmund müsabakaları için üst düzey güvenlik protokolünü devreye soktu.

        Her iki karşılaşma da yüksek riskli ilan edilirken, mücadelelerde 3 binden fazla güvenlik personelinin görev alacağı aktarıldı.

        Ayrıca söz konusu maçlar için Madrid'e 8 bin civarı İngiliz ve Alman taraftarın gelmesinin beklendiği dile getirildi.

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