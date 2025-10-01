Habertürk
        Şampiyonlar Ligi'nde en çok hat-trick yapan yıldızlar - Futbol Haberleri

        Şampiyonlar Ligi'nde en çok hat-trick yapan yıldızlar

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid, Kairat deplasmanından 5-0 galibiyetle ayrılırken, Kylian Mbappe bu maçta hat-trick yaptı. Devler Ligi tarihinde en çok hat-trick yapan yıldızlar merak edilirken, zirveyi ise Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo paylaşıyor. İşte ayrıntılar...

        Giriş: 01.10.2025 - 15:03 Güncelleme: 01.10.2025 - 15:07
        1

        Real Madrid’in yıldızı Kylian Mbappe, Kairat Almaty karşısında kaydettiği 3 golle kariyerindeki 4. Şampiyonlar Ligi hat-trick’ine ulaştı. Fransız futbolcu böylece vatandaşı Karim Benzema’yı yakalayarak listede üst sıralara tırmandı.

        2

        Şampiyonlar Ligi tarihinin en çok hat-trick yapan futbolcuları listesinde zirveyi ise Lionel Messi ile Cristiano Ronaldo paylaşıyor. İki efsane isim 8'er hat-tricke ulaştı.

        3

        Ancak Messi, bu başarıya daha az maçta ulaştığı için ilk sırada yer alıyor. Arjantinli yıldız, 163 maçta yaptığı sekiz hat-trick’in tamamını Barcelona formasıyla kaydetti.

        4

        İşte UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinde en çok hat-trick yapan futbolcular...

        5

        10 - Roberto Soldado - 23 maç: 3 hat-trick

        6

        9 - Neymar - 81 maç: 3 hat-trick

        7

        8 - Filippo Inzaghi - 81 maç: 3 hat-trick

        8

        7 - Luiz Adriano - 47 maç: 3 hat-trick

        9

        6 - Mario Gomez - 44 maç: 3 hat-trick

        10

        5 - Karim Benzema - 152 maç: 4 hat-trick

        11

        4 - Kylian Mbappe - 89 maç: 4 hat-trick

        12

        3 - Robert Lewandowski - 134 maç: 6 hat-trick

        13

        2 - Cristiano Ronaldo - 183 maç: 8 hat-trick

        14

        1 - Lionel Messi - 163 maç: 8 hat-trick

