Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde A, B, C ve D gruplarının dördüncü haftası, oynanan 8 maçla tamamlandı.

D Grubu'nda Galatasaray, Alman temsilcisi Schalke 04'e konuk olduğu maçı 2-0 kaybetti. Grubun diğer mücadelesinde ise Porto, sahasında Rus ekibi Lokomotiv Moskova'yı 4-1 mağlup etti.

Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) takımı, C Grubu mücadelesinde İtalyan temsilcisi Napoli ile deplasmanda karşılaştı. PSG'nin 45+2. dakikada Juan Bernat'nın attığı golle öne geçtiği karşılaşma, 63. dakikada Lorenzo Insigne'nin penaltı golüyle 1-1 berabere tamamlandı.

İspanya ekibi Barcelona, B Grubu maçında konuk olduğu İtalyan ekibi Inter karşısında 83. dakikada Malcom'un golüyle 1-0 öne geçti. Ev sahibi takımın 4 dakika sonra Icardi ile eşitliği sağladığı maç 1-1 sona erdi.

A Grubu'nda İspanya ekibi Atletico Madrid, sahasında ağırladığı Borussia Dortmund'u 33. dakikada Saul Niguez ve 80. dakikada Antoine Griezmann'ın golleriyle 2-0 yendi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar ve gruplardaki puan durumu şöyle:

A Grubu:

Monaco (Fransa) - Club Brugge (Belçika): 0-4

Atletico Madrid (İspanya) - Borussia Dortmund (Almanya): 2-0

Takımlar O G B M A Y Av P Borussia Dortmund 4 3 0 1 8 2 6 9 Atletico Madrid 4 3 0 1 7 6 1 9 Club Brugge 4 1 1 2 6 5 1 4 Monaco 4 0 1 3 2 10 -8 1

B Grubu:

Inter (İtalya) - Barcelona (İspanya): 1-1

Tottenham (İngiltere) - PSV (Hollanda): 2-1

Takımlar O G B M A Y Av P Barcelona 4 3 1 0 11 3 8 10 Inter 4 2 1 1 5 5 0 7 Tottenham 4 1 1 2 7 9 -2 4 PSV 4 0 1 3 4 10 -6 1

C Grubu:

Kızılyıldız (Sırbistan) - Liverpool (İngiltere): 2-0

Napoli (İtalya) - Paris Saint-Germain (Fransa): 1-1

Takımlar O G B M A Y Av P Liverpool 4 2 0 2 7 5 2 6 Napoli 4 1 3 0 4 3 1 6 PSG 4 1 2 1 11 7 4 5 Kızılyıldız 4 1 1 2 3 10 -7 4

D Grubu:

Schalke 04 (Almanya) - Galatasaray: 2-0

Porto (Portekiz) - Lokomotiv Moskova (Rusya): 4-1

Takımlar O G B M A Y Av P Porto 4 3 1 0 9 3 6 10 Schalke 04 4 2 2 0 4 1 3 8 Galatasaray 4 1 1 2 3 3 0 4 Lokomotiv Moskova 4 0 0 4 2 11 -9 0

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