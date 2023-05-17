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Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist Inter!

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter, ilk maçta 2-0 yendiği Milan'ı rövanşta da 1-0 mağlup ederek, İstanbul'da oynanacak finale gitmeye hak kazandı

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HABERTURK.COM / Ajanslar
  • Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist Inter!

    Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında iki İtalyan devi Inter ile Milan karşı karşıya geldi.
  • Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist Inter!

    Giuseppe Meazza'da oynanan karşılaşmayı Inter 1-0 kazandı ve toplamda 3-0'lık skorla İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi final biletini alan ilk takım oldu.
  • Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist Inter!

    Milano derbisinin ilk yarısından gol gelmedi. Lautaro Martinez, 74. dakikada Inter'i 1-0 öne geçirdi.
  • Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist Inter!

    Kalan sürede skor değişmedi ve rakibini 1-0 yenen Inter, adını finale yezdırdı. Inter'de forma giyen Hakan Çalhanoğlu, dev mücadelede 90 dakika görev yaptı.
  • Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist Inter!

    Milan'ın ev sahipliğinde oynanan ilk maçı da Simone Inzaghi'nin Inter'i 2-0 kazanmıştı.

     
  • Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist Inter!

    Inter'in rakibi Mancester City-Real Madrid eşleşemesini geçen ekip olacak.
  • Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist Inter!

    UEFA Şampiyonlar Ligi finali, İstanbul'un ev sahipliğinde 10 Haziran 2023 Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.
  • Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist Inter!

    13 YIL ARADAN SONRA FİNAL OYNAYACAK

    Bu sonuçla Inter, UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazandığı 2010 sezonundan bu yana ilk kez finale yükseldi.
  • Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist Inter!

    Şampiyonlar Ligi’ni daha önce 3 kez kazanan Inter, 6. kez bu kupada final oynayacak.
  • Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist Inter!

    Bu arada Inter, İstanbul’un ikinci kez ev sahipliği yapacağı Şampiyonlar Ligi’nde final oynayacak ikinci İtalyan takımı olacak.
  • Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist Inter!

    Inter'in finaldeki rakibi ise yarın belli olacak. İngiltere'nin Manchester City takımı, ilk maçta deplasmanda 1-1 berabere kaldığı İspanya'nın Real Madrid takımını konuk edecek.
  • Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist Inter!

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