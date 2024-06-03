Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en iyi futbolcusu Vinicius Junior seçildi!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2023-2024 sezonunun en iyi futbolcusu, Real Madrid'den Vinicius Junior seçildi.

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, ligde sezonun en iyileri, UEFA'nın teknik gözlemci ekibi tarafından belirlendi.

İspanya'nın Real Madrid takımıyla "Devler Ligi"nde çıktığı 10 maçta 6 gol, 5 asistlik performans ortaya koyan Vinicius Junior, sezonun en iyi futbolcusu ödülünü kazandı.