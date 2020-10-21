Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2020-21 sezonu, E, F, G ve H gruplarında oynanan 8 maçla başladı. Mücadelelerde birçok tarihi olay yaşandı.

LUCESCU TARİHE GEÇTİ

Dinamo Kiev'in 75 yaşındaki Rumen teknik direktörü Mircea Lucescu, turnuvanın en yaşlı teknik adamı olarak tarihe geçti. Kariyerinde daha önce Galatasaray, Beşiktaş ve A Milli Takım'ı da çalıştıran Lucescu, Bayern Münih'in başında 72 yaşında "Devler Ligi"nde mücadele eden Jupp Heynckes'i geride bıraktı.

PIRLO İLK MAÇINDA İLK TEKNİK DİREKTÖRÜNE KARŞI

Juventus'un başında ilk Şampiyonlar Ligi maçına çıkan teknik direktör Andrea Pirlo, Dinamo Kiev deplasmanında futbolculuk kariyerinin ilk teknik direktörü Mircea Lucescu'ya karşı puan mücadelesi verdi. Lucescu, 1995 yılında İtalyan temsilcisi Brescia'yı çalıştırırken 16 yaşındaki Pirlo'ya Reggiana karşısında A takımda forma şansı tanımıştı.

MESSI'DEN BİR REKOR DAHA!

G Grubu'nda yer alan Barcelona, sahasında karşılaştığı Macaristan'ın Ferencvaros takımını 5-1 yenerken Messi de tarihe geçti. Arjantinli yıldız, turnuvada üst üste 16 sezonda gol atan ilk futbolcu olurken, 16 farklı sezonda gol atan Ryan Giggs'in rekorunu egale etti.

MEHMET TOPAL'DAN BİR İLK

Mehmet Topal, 2000, 2010 ve 2020'li yıllarda Şampiyonlar Ligi'nde maça çıkan ilk Türk futbolcu oldu. 12 Eylül 2006'da Galatasaray formasıyla Bordeaux karşısında ilk Şampiyonlar Ligi maçına çıkan tecrübeli futbolcu, 2010'lu yıllarda ise Valencia formasıyla Devler Ligi'nde boy gösterdi. Dün oynanan RB Leipzig mücadelesiyle Başakşehir formasını terleten Mehmet Topal, böylece 2020'li yıllarda da Şampiyonlar Ligi maçına çıkan ve tarihte bunu başaran ilk Türk futbolcu oldu.

İSTANBUL DA TARİHE GEÇTİ

Başakşehir'in Devler Ligi'ndeki ilk maçına çıkmasıyla birlikte İstanbul, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dört farklı kulüple temsil edilen ilk şehir oldu. İstanbul'dan daha önce Galatasaray 16 kez, Beşiktaş 7 kez, Fenerbahçe de 6 kez Şampiyonlar Ligi'ne katılma başarısı göstermişti.

UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçlarının ilk gününde alınan sonuçlar şöyle:

E GRUBU

Rennes (Fransa) - Krasnodar (Rusya): 1-1

Chelsea (İngiltere) - Sevilla (İspanya): 0-0

F GRUBU

Zenit (Rusya) - Club Brugge (Belçika): 1-2

Lazio (İtalya) - Borussia Dortmund (Almanya): 3-1

G GRUBU

Dinamo Kiev (Ukrayna) - Juventus (İtalya): 0-2

Barcelona (İspanya) - Ferencvaros (Macaristan): 5-1

H GRUBU

Paris Saint-Germain (Fransa) - Manchester United (İngiltere): 1-2

Leipzig (Almanya) - Medipol Başakşehir: 2-0