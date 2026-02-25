Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekimi için nefesler tutuldu. UEFA genel merkezinde gerçekleşecek kura çekiminin ardından Şampiyonlar Ligi son 16 turu eşleşmeleri belli olacak. Galatasaray, play-off turunda Juventus'u saf dışı bırakması durumunda bir sonraki turdaki rakibi Liverpool veya Tottenham olacak. Peki, Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...