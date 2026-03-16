        Sporting- Bodo Glimt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Sporting, Bodo Glimt'i konuk edecek. Estadio Jose Alvalade'de oynanacak zorlu karşılaşmayı İsviçre'li hakem Sandro Scharer yönetecek. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz hafta Aspmyra Stadion'da oynanan mücadeyi Bodo Glimt 3-0 kazanmıştı. Peki, Sporting- Bodo Glimt Şampiyonlar Ligi son 16 rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Giriş: 16.03.2026 - 15:48
        UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Norveç ekibi Bodo/Glimt ile Portekiz temsilcisi Sporting CP, kozlarını paylaştı. Aspmyra'da oynanan müsabakayı 3-0'lık skorla kazanan Bodo/Glimt, çeyrek finale yükselme yolunda büyük bir avantaj yakaladı. Norveç temsilcisine galibiyeti getiren golleri 32'de penaltıdan Sondre Fet, 45+1'de Ole Didrik Blomberg ile 71. dakikada Kasper Hogh attı. Peki, Şampiyonlar Ligi son 16 turu Sporting- Bodo Glimt rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        SPORTİNG- BODO GLİMT RÖVANŞI NE ZAMAN?

        Sporting- Bodo Glimt maçı 17 Mart Salı (yarın) 20.45'te oynanacak.

        SPORTİNG- BODO GLİMT MAÇI HANGİ KANALDA?

        Estadio Jose Alvalade'de oynanacak zorlu karşılaşma tabii spor'dan yayınlanacak.

        SPORTİNG MUHTEMEL 11

        Silva, Fresneda, Diomande, Inacio, Araujo, Hjulmand, Simoes, Catamo, Trincao, Gonçalves, Suarez

        BODO GLİMT MUHTEMEL 11

        Haikin, Sjovold, Björtuft, Gundersen, Björkan, Evjen, Berg, Fet, Blomberg, Hauge, Hogh

        NATO ülkelerinden Trump'a olumsuz 'Hürmüz' yanıtı
        NATO ülkelerinden Trump'a olumsuz 'Hürmüz' yanıtı
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Savaşın gölgesindeki körfez turizmi
        Savaşın gölgesindeki körfez turizmi
        İsrail'den Lübnan'a kara saldırısı
        İsrail'den Lübnan'a kara saldırısı
        Trump'ın telefonu sürekli çalıyor: "Kontrolden çıktı"
        Trump'ın telefonu sürekli çalıyor: "Kontrolden çıktı"
        Prof. Dr. İlber Ortaylı son yolculuğuna uğurlanıyor
        Prof. Dr. İlber Ortaylı son yolculuğuna uğurlanıyor
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        "Her hanenin harcama yapısı farklı"
        "Her hanenin harcama yapısı farklı"
        Kuşadası'nda ifadeler ortaya çıktı
        Kuşadası'nda ifadeler ortaya çıktı
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        Onuachu tarihe geçmeye hazırlanıyor!
        Onuachu tarihe geçmeye hazırlanıyor!
        Oscar kırmızı halısında moda ve şıklık yarışı
        Oscar kırmızı halısında moda ve şıklık yarışı
        GPS'siz konum bulan robotlar
        GPS'siz konum bulan robotlar
        "14 gün sonra sensiz kalacağımı bilmeden..."
        "14 gün sonra sensiz kalacağımı bilmeden..."
        İki esnafın kavgası feci bitti! Can kaybı ve yaralılar var!
        İki esnafın kavgası feci bitti! Can kaybı ve yaralılar var!
        3 bin yıllık antik kentte sürpriz mesaj: Kıskanan çatlasın
        3 bin yıllık antik kentte sürpriz mesaj: Kıskanan çatlasın
        Atan ve tutan zirveye taşıdı!
        Atan ve tutan zirveye taşıdı!
        Kuşları besleyip hayata veda etti... Büyük acı!
        Kuşları besleyip hayata veda etti... Büyük acı!
        Geceye damga vurdu
        Geceye damga vurdu
        Alevler içinde kaldı
