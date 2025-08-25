Habertürk
        Şampiyonlar Ligi yolundaki ABB FOMGET, Finlandiya'ya gitti - Futbol Haberleri

        UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda 27 Ağustos'ta Çekya'nın Slavia Prag takımıyla karşılaşacak Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET Kadın Futbol Takımı, Finlandiya'ya gitti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2025 - 16:36 Güncelleme: 25.08.2025 - 16:36
        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde geride kalan sezonu şampiyon tamamlayan ABB FOMGET, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Pegasus Hava Yolları'na ait uçakla Finlandiya'nın başkenti Helsinki'ye hareket etti.

        7. grupta yer alan başkent temsilcisi, bu maçı kazanması halinde 30 Ağustos'ta Valerenga-Helsinki maçının galibiyle play-off'a kalabilmek için mücadele edecek.

        Teknik direktör Hasan Vural yönetimindeki ABB FOMGET'in kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

        Kaleci: Selda Akgöz, Maria Sun Quinones, İrem Pehlivan

        Defans: Gülbin Hız, Blerta Smaili, Sejde Aylin Abrahamsson, Heidi Lynne Ruth, Luibow Shmatkov, Rafa Sudre, Yana Derkaçh, Medine Erkan, Merve Nur Taşucu

        Orta Saha: Suliat Abideen, Başak İçinözbebek, Ebru Şahin, Milica Mijatovic, Seda Nur İncik, Nayeli Rangel, Mateja Zver, Emine Ecem Esen

        Forvet: Chuene Morifi, Olha Ovdiychuk, Maria Alves, Armisa Kuc, Ana Dias

