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        Haberler Spor Futbol Şampiyonluk yarışı kızıştı: Napoli'ye son dakikalarda şok! - Futbol Haberleri

        Şampiyonluk yarışı kızıştı: Napoli'ye son dakikalarda şok!

        İtalya Serie A'da Napoli, sahasında Genoa ile 2-2 berabere kaldı. Napoli'nin beraberliğiyle ligde zirve yarışı kızıştı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.05.2025 - 00:04 Güncelleme: 12.05.2025 - 00:04
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        Napoli'ye son dakikalarda şok!
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        İtalya Serie A 36. hafta maçında Napoli, sahasında Genoa ile karşı karşıya geldi. Diego Armando Maradona Stadyumu'nda oynanan maç 2-2 sona erdi.

        Napoli, 15. dakikada Romelu Lukaku ile 1-0 öne geçti. Genoa, Alex Meret'in 32. dakikada kendi kalesine attığı golle 1-1'i buldu ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

        Napoli, Giacomo Raspadori'nin attığı golle 64. dakikada 2-1 öne geçti. Pes etmeyen Genoa, 84. dakikada Johan Vasquez'in attığı golle sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrıldı.

        Napoli, ligde 78 puana yükseldi. Genoa, ligde 40 puana yükseldi.

        İtalya'da son iki hafta öncesi lider durumda bulunan Napoli ile Inter arasında bir puan farkı bulunuyor. [78-77]

        Ligin bir sonraki haftasında Napoli, Parma deplasmanına gidecek. Napoli'nin takipçisi Inter ise sahasında Lazio'yu konuk edecek. Napoli ile berabere kalan Genoa, ligin gelecek haftasında Atalanta'yı konuk edecek.

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