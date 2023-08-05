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        Haberler Gündem Samsun'da 15 yaşındaki çocuk okul bahçesinde ölü bulundu - Güncel haberler

        15 yaşındaki çocuk okul bahçesinde ölü bulundu

        Samsun'un Bafra ilçesinde, 15 yaşındaki Yiğit Öztürk okul bahçesinde ölü bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.08.2023 - 19:40
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        15 yaşındaki çocuk okul bahçesinde ölü bulundu
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        Olay bugün Samsun'un Bafra ilçesi Emir Efendi Mahallesi İmam Hatip Ortaokulu bahçesinde meydana geldi.

        Çevreden geçen vatandaşlar okul bahçesinde bir çocuğun yerde hareketsiz yattığını görünce 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Kısa sürede bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yapılan kontrolde adının Yiğit Öztürk olduğu öğrenilen gencin hayatını kaybettiği belirlendi. Öztürk'ün cansız bedeni incelemenin ardından Bafra Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Yiğit Öztürk'ün yüzünde ya da bedenin de herhangi bir darp ya da kesik izine rastlanılmadığı ifade edildi. Öztürk'ün bahçesinde ölü bulunduğu İmam Hatip Ortaokulu'nun öğrencisi olmadığı da öğrenildi.

        Gencin kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı ifade edildi.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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