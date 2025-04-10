Samsun'da 2 ton etil alkol ele geçirildi: 1 gözaltı
Samsun'da düzenlenen operasyonda, kamyonda kolilere gizlenmiş 2 ton etil alkol ele geçirildi. Polis ekipleri 1 şüpheliyi gözaltına aldı
Giriş: 10.04.2025 - 01:50 Güncelleme: 10.04.2025 - 02:04
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Tekkeköy ilçesinde şehirlerarası taşımacılık yapılan bir kamyonu durdurdu.
AA'nın haberine göre; araçta yapılan aramada, e-ticaret sitelerinin logolarıyla kamufle edilen kolilere gizlenmiş 2 ton etil alkol bulundu.
Kamyonun sürücüsü M.E. (47) gözaltına alındı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ