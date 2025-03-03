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        Haberler Gündem Çevre Samsun'da 3.5 ton midye ele geçirildi | Son dakika haberleri

        Samsun'da 3.5 ton kaçak avlanan midye ele geçirildi

        Samsun'un Havza ilçesinde kaçak avlanan 3.5 ton midye ele geçirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 13:56 Güncelleme: 03.03.2025 - 13:56
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        Samsun'da 3.5 ton midye ele geçirildi
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        Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şubesi ekipleri, yasa dışı midye avcılığına yönelik operasyon gerçekleştirdi.

        Havza ilçesinde durdurulan kamyonetin kasasında gizlenmiş 200 çuval halinde 3 ton 500 kilogram midye ele geçirildi.

        Nakil işlemini gerçekleştiren 2 kişiye, "Su Ürünleri Kanunu'na muhalefet" kapsamında 75 bin 540'şar lira idari para cezası uygulandı.

        Ele geçirilen midyeler ise polis ekiplerince denize bırakıldı.

        Öte yandan, kamyonetin fazla tonaj taşıdığı belirlenerek Karayolları Yol Kenarı Denetim İstasyonu tarafından da 51 bin 26 lira idari para cezası kesildi.

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