Samsun'da 5 yaşındaki çocuk baraj gölünde boğuldu

Vezirsuyu mesire alanında ailesiyle pikniğe giden 5 yaşındaki Mehmet Gedik, Altınkaya Baraj Gölü'ne girdi.

Çocuklarının suda kaybolduğunu gören ailesinin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı Su Altı Arama Timi ve AFAD ekipleri tarafından sudan çıkartılan çocuğun cenazesi, Vezirköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Burada savcılık tarafından yapılan ön incelemenin ardından çocuğun cenazesi, otopsi yapılmak üzere Samsun Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.