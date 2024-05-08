Samsun'da ev yangını: 3 yaşındaki çocuk dumandan etkilendi

Samsun’un Bafra ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 3 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.

Çilhane Mahallesi Ali Kale Caddesi'nde, Suriye uyruklu Zehra Elcasim (29) ve 4 çocuğunun yaşadığı üç katlı binanın birinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; itfaiye ekiplerince söndürülen yangında, dairede hasar meydana geldi.

Dumandan etkilenen Halit Elcasim (3), ambulansla Bafra Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.