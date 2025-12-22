Samsun'da görünmez kaza... Kepçenin altında kaldı!

Samsun'da su kanalı çalışması sırasında kepçenin ön yükleyicisinin altında kalan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İHA'nın haberine göre olay; Samsun'un Tekkeköy ilçesinde meydana geldi. Kepçe operatörü S.G., yol kenarında su kanalı açtığı sırada, yoldan geçen araçlara yol vermek amacıyla kepçenin ön yükleyicisini havaya kaldırdı.

KEPÇENİN ALTINDA KALDI

Kepçe operatörü, araçların geçmesinin ardından ön yükleyiciyi indirdiği esnada mahalle sakini Metin İdik (58) kepçenin ön yükleyicisinin altında kaldı. Yoldan geçen bir vatandaşın fark edip uyarısı üzerine Metin İdik bulunduğu yerden çıkartıldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Metin İdik, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ancak İdik, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

KEPÇE OPERATÖRÜ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Olayla ilgili başlatılan adli soruşturma kapsamında gözaltına alınan kepçe operatörü S.G., Büyüklü Jandarma Karakolu'ndaki işlemlerin ardından "taksirle ölüme sebebiyet vermek" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.