        Samsun'da görünmez kaza... Kepçenin altında kaldı! | Son dakika haberleri

        Samsun'da görünmez kaza... Kepçenin altında kaldı!

        Samsun'da bir kaza meydana geldi. Metin İdik, su kanalı çalışması sırasında kepçenin ön yükleyicisinin altında kaldı. Yaralı adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.12.2025 - 14:33 Güncelleme: 22.12.2025 - 14:33
        Görünmez kaza can aldı!
        Samsun'da su kanalı çalışması sırasında kepçenin ön yükleyicisinin altında kalan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        İHA'nın haberine göre olay; Samsun'un Tekkeköy ilçesinde meydana geldi. Kepçe operatörü S.G., yol kenarında su kanalı açtığı sırada, yoldan geçen araçlara yol vermek amacıyla kepçenin ön yükleyicisini havaya kaldırdı.

        KEPÇENİN ALTINDA KALDI

        Kepçe operatörü, araçların geçmesinin ardından ön yükleyiciyi indirdiği esnada mahalle sakini Metin İdik (58) kepçenin ön yükleyicisinin altında kaldı. Yoldan geçen bir vatandaşın fark edip uyarısı üzerine Metin İdik bulunduğu yerden çıkartıldı.

        TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Metin İdik, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ancak İdik, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

        KEPÇE OPERATÖRÜ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

        Olayla ilgili başlatılan adli soruşturma kapsamında gözaltına alınan kepçe operatörü S.G., Büyüklü Jandarma Karakolu'ndaki işlemlerin ardından "taksirle ölüme sebebiyet vermek" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

        #Son dakika haberler
        #Samsun
