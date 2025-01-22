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        Haberler Gündem Samsun'da kaçak kazı yapan 5 şüpheli suçüstü yakalandı - Güncel haberler

        Samsun'da kaçak kazı yapanlara suçüstü

        Samsun'un Alaçam ilçesinde kaçak kazı yapan 5 zanlı gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2025 - 18:33 Güncelleme: 22.01.2025 - 18:33
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        Kaçak kazı yapanlara suçüstü
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        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma yürüttü.

        Ekipler, belirlenen yere düzenledikleri operasyonda, İ.Ş. (45), A.S. (56), S.H. (59), T.A. (60) ve İ.H'yi (60) suçüstü yakaladı.

        Kazı alanında, yer altı görüntüleme cihazı, el dedektörü, 2 kazma ve 3 kürek ele geçirildi.

        Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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