        Samsun'da polisin refleksi kendisini ölümden kurtardı | Son dakika haberleri

        Samsun'da polisin refleksi kendisini ölümden kurtardı

        Samsun'un narkotik polisinden kaçarak "dur" ihtarına uymayan otomobil sürücüsünün Yunus polisine çarpma anı kameraya yansıdı. Polisin otomobili son anda fark edip kaçması kendisini ölümden kurtardı ve kazayı yaralı olarak atlattı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.12.2025 - 17:42 Güncelleme: 12.12.2025 - 17:42
        Dur ihtarına uymadı! Polise çarpıp kaçtı
        Atakum ilçesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan Kızılay Kampı yanında Y.E.Ç.(19) idaresindeki 60 TB 272 plakalı otomobil, narkotik polisinin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

        Polisin peşinde olduğu otomobil Yunus polislerinin uygulama noktasında da durmayarak araçlara ve görevli Yunus polisi Ö.K.'ye ve daha sonra da askeri kampın tabelasına çarptı.

        Kazada polis memuru Ö.K., yaralanarak hastanelik oldu. Sol eli kırılan polis memuru tedavi altına alınırken, araç sürücüsü ile yanında bulunan kardeşi E.Ç.(17) gözaltına alınıp Samsun Adliyesine sevk edildi. 2 kardeş çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Polisin durdurduğu otomobilde kimlik kontrolü yaptığı sırada kaçan aracın üzerlerine geldiğini fark edip "Kaçın" diye bağırarak kendini yolun kenarına atması kazanın dehşetini gözler önüne serdi.

