Samsun'da sahte para operasyonu: 3 tutuklama
Samsun'da sahte para kullandıkları belirlenen 3 şüpheli yakalandı. Operasyonda şüphelilerin üzerinden sahte olduğu değerlendirilen paralar ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi
Giriş: 30.03.2026 - 10:07
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde sahte para kullanıldığı tespit edilen ve yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.
SAHTE PARA İLE İŞLEM YAPTILAR
Vezirköprü Kaymakamlığı koordinesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında H.A., M.A. ve F.A. isimli kişilerin sahte para ile işlem yaptıkları tespit edildi.
YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDILAR
Teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda şüpheliler kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER
Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda sahte olduğu değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
