        Samsun'da yaşlı adam şerit testerede ölü bulundu | Son dakika haberleri

        Samsun'da yaşlı adam şerit testerede ölü bulundu

        Samsun'un Atakum ilçesinde 71 yaşındaki Osman Kalyoncu, eşi tarafından başı şerit testereye sıkışmış halde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.02.2026 - 01:44 Güncelleme: 09.02.2026 - 01:51
        Şerit testerede ölü bulundu!
        Olay, dün saat 14.30 sıralarında Atakum ilçesi Kuruğökçe Mahallesi'nde meydana geldi.

        İddiaya göre A.K. (75) isimli kadın, eşi Osman Kalyoncu'yu (71) evlerinin bahçesindeki şerit testere bölümüne bışı sıkışmış halde buldu. Yaşlı kadının ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        DHA'nın haberine göre; sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde Kalyoncu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemenin ardından yaşlı adamın cansız bedeni Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığına götürüldü.

        Olayla ilgili soruşturma başlatılırken Kalyoncu'nun kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından saptanacak.

        #Samsun
        #Atakum
        #haberler
        #Son dakika haberler
