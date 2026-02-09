Samsun'da yaşlı adam şerit testerede ölü bulundu
Samsun'un Atakum ilçesinde 71 yaşındaki Osman Kalyoncu, eşi tarafından başı şerit testereye sıkışmış halde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
Olay, dün saat 14.30 sıralarında Atakum ilçesi Kuruğökçe Mahallesi'nde meydana geldi.
İddiaya göre A.K. (75) isimli kadın, eşi Osman Kalyoncu'yu (71) evlerinin bahçesindeki şerit testere bölümüne bışı sıkışmış halde buldu. Yaşlı kadının ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
DHA'nın haberine göre; sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde Kalyoncu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemenin ardından yaşlı adamın cansız bedeni Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığına götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken Kalyoncu'nun kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından saptanacak.