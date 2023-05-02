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Samsun'da yaşlı çifte otomobil çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Samsun'da yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı çifte otomobil çarptı. Kazanın şiddetiyle savrulan 64 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Samsun'da yaşlı çifte otomobil çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
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DHA

Samsun’un Havza ilçesinde otomobilin yolun karşısına geçmeye çalışanlara çarpması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, E.A. idaresindeki otomobil, Yenice Kavşağı yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen çifte çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Asiye Demirci (64) olay yerinde hayatını kaybetti, eşi Osman Demirci (70) yaralandı.

AA'nın haberine göre, yaralı olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Havza Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Asiye Demirci’nin cenazesi de aynı hastanenin morguna götürüldü.

*Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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