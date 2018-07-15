Samsun'daki park yeri kavgası kameralara yansıdı

Samsun'un İlkadım ilçesinde, araç park yeri nedeniyle çıktığı iddia edilen, bir kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı kavga MOBESE kameralarınca kaydedildi.Pazar Mahallesi Saathane Meydanı yakınlarındaki bir fırının önünde çıkan silahlı kavgada İl Emniyet Müdürlüğü İlyasköy Polis Merkezi'nde görevli polis memuru Adem Y'nin silahla Rasim Sabah'ı (34) öldürdüğü, Fatih Cepniler'i (36) ise yaraladığı kavganın MOBESE görüntüleri ortaya çıktı.

MOBESE kameralarınca 19.25'te kaydedilen görüntülerde, Adem Y'nin otomobilini park ettikten sonra Sabah'ın aracın kapısını açması, devamında 3 kişi arasında yaşanan kavga ile Adem Y'nin Sabah'ı vurması ve sonrasında yaşananlar görülüyor.

Samsun'da 9 Temmuz'da polis memuru Adem Y, araç park etme nedeniyle tartıştığı Sabah ve Cepniler'e tabancayla ateş etmişti. Sabah ve Cepniler Gazi Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. Sabah, müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Olayın ardından Adem Y. tutuklanmıştı.