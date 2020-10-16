Samsun Devlet Opera ve Balesi

AA

SAMDOB'dan yapılan açıklamaya göre, "Barok Konseri", sosyal mesafe kuralı gözetilerek 1,5 metre arayla düzenlenen koltuk dizilimiyle Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Orkestra şefi Andrea Solinas'ın yönetiminde verilecek konserde, soprano Zerrin Capelli ve kontrtenor Kaan Buldular, solist sanatçı olarak yer alacak. Konserin başkemancısı ise Bengi Yardımlı olacak.

Konserde, 17 ve 18. yüzyıllara damgasını vurmuş barok müziğin önemli temsilcilerinden Handel, Vivaldi, Monteverdi, Purcell, Bach ve Jean Philippe Rameau'nun eserleri sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

1600 ve 1750 yıllarını kapsayan barok müziğini diğer dönemdekilerden ayıran en belirgin özelliği, ilahi temaların baskınlığı ve müzikte nüansların kullanılmaya başlanması.

Toplam 134 kişinin katılabileceği konser, yarın saat 20.00'de başlayacak.