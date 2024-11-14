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        Haberler Gündem 3. Sayfa Samsun haberleri: ATM'de işlem yaparken boynundan silahla vuruldu - HABERLER | Son dakika haberleri

        ATM'de işlem yaparken boynundan silahla vuruldu!

        Samsun'un Atakum ilçesinde, kimliği belirsiz 3 kişi tarafından bir bankaya ait ATM'de işlem yaptığı sırada boynundan tabancayla vurulan Ali G., ağır yaralandı. Ali G.'nin durumunun kritik olduğu öğrenildi. Polis zanlıları arıyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 15:29 Güncelleme: 14.11.2024 - 15:56
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        ATM'de işlem yaparken boynundan silahla vuruldu!
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        Samsun'da olay, Atakum ilçesi Yenimahalle Mahallesi Vatan Caddesi’nde meydana geldi. Ali G., bir bankaya ait ATM'de işlem yaptığı sırada kimliği belirsiz 3 kişi tarafından boynundan tabancayla vuruldu.

        SAĞLIK EKİPLERİ HASTANEYE KALDIRDI

        DHA'da yer alan habere göre ihbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne götürülüp, tedaviye alındı.

        YARALININ DURUMU KRİTİK

        Ali G.’nin durumunun kritik olduğu öğrenildi. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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        #Samsun
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