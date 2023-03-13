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Samsunspor - Bandırmaspor: 5-0

DHA

Samsunspor - Bandırmaspor: 5-0


Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN,(DHA) -STAT : 19 Mayıs
HAKEMLER : Kutluhan Bilgiç, Nurettin Dinçer Demir, Buğra Can Semercioğlu
YILPORT SAMSUNSPOR : Jakup Szumski, Kadeem Harris, Yunus Emre Çift, Alim Öztürk (Dk.84 Emre Demir), Soner Gönül, Gaetan Laura (Dk.65 Moryke Fofana), Soner Aydoğdu (Dk.76 Yusuf Emre Gültekin), Youssef Benasser, Osman Çelik, Celil Yüksel (Dk.65 Cihan Kahraman), Ahmet Sağat (Dk.76 Douglas Tanque).
BEYÇİMENTO BANDIRMASPOR : Joannis Gkelios, Sergen Piçinciol, Oğuz Kağan Güçtekin, İvan Saponjic (Dk.85 Arda Şengül), Georgios Koutroumpis, Aksel Aktaş (Dk.46 Samuel Tetteh), Okan Alkan, Cebio Soukou, Nikola Terzic (Dk.37 Alpay Koldaş), Levent Ayçiçek, Emre Kaplan.
GOLLER : Dk.32 Ahmet Sağat, Dk.71 Sergen Piçinciol (K.K), Dk.80, 90 Fofana, Dk.86 Emre Demir (Samsunspor)
SARI KART : Sergen Piçinciol, Oğuz Kağan Güçtekin, İvan Saponjic (Bandırmaspor)
KIRMIZI KART : Dk.30 Georgios Koutroumpis, Dk.74 Cebio Soukou  (Bandırmaspor)
11´nci dakikada gelişen Yılport Samsunspor atağında Soner Aydoğdu´nun ceza sahası dışından sert şutunu kaleci kornere tokatladı.
17´nci dakikada Bandırmaspor savunmasının hatasında ceza sahası içinde topu önüne alan Celil Yüksel´in şutu yan ağlarda kaldı.
30´ncu dakikada Georgios Koutroumpis, Ahmet Sağat´ın şutunu kale çizgisinden eliyle çıkarınca hakem penaltı noktasını gösteri. Koutroumpis pozisyon sonrası kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
32´nci dakikada penaltı noktasının başına geçen Ahmet Sağat, topu filelerle buluşturdu 1-0.
69´ncu dakikada Alpay´ın ara pasıyla ceza sahası içine giren İvan Saponjic, kaleci ile karşı karşıya kaldı. Aşırtma vuruşla topu filelere gönderdi. Gol ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.
70´nci dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Fofana´nın sert şutunu kaleci kornere çeldi.
71´nci dakikada Soner Aydoğdu´nun kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Sergen´in ters vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-0.
80'nci dakikada topla seri çalımlarla ceza sahasına giren Fofana sert şutla farkı 3´e çıkardı 3-0.
86'ncı dakikada kontra gelişen atakta Cihan Kahraman'ın içeri çevirdiği topu önünde bulan Emre Demir, durumu 4-0 yaptı.
90'ncı dakikada Fofana ceza sahası içinde hareketlendiği pozisyonda topla buluştu. Fofana'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 5-0.
Karşılaşmayı Samsunspor 5-0 kazandı. 
DHA-Spor Türkiye-Samsun Gökhan İÇKİLLİ
2023-03-13 22:18:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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