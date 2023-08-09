Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Patoza düşen kadın, hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.08.2023 - 15:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Patoza düşen kadın, hayatını kaybetti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Emre ÖNCEL/HAVZA (Samsun), (DHA)SAMSUN´un Havza ilçesinde dengesini kaybedip patoza düşen Züleyha Gün (42), hayatını kaybetti.

        Olay, Havza ilçesine bağlı Çelikalan Mahallesi´nde meydana geldi. Züleyha Gün, samanlıktaki buğday saplarını patoza atarken dengesini kaybedip, içine düştü. Çığlık seslerini duyan yakınları patozu durdurarak 112 Acil Çağrı Merkezi´ni arayıp, bilgi verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince patozdan çıkartılan Gün´ün hayatını kaybettiği tespit edildi. Züleyha Gün´ün cenazesi Havza Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Havza Emre ÖNCEL

        2023-08-09 15:45:29

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Suç örgütleri gözünü motosiklete dikti!
        Suç örgütleri gözünü motosiklete dikti!
        Bakan Yerlikaya'dan o trafik polisine yeni motosiklet!
        Bakan Yerlikaya'dan o trafik polisine yeni motosiklet!
        Kiracıya cinsel içerikli mesajlarla tehdit iddiası!
        Kiracıya cinsel içerikli mesajlarla tehdit iddiası!
        Galatasaray'ın transfer gündemi: Tete, Zaniolo, Tanganga
        Galatasaray'ın transfer gündemi: Tete, Zaniolo, Tanganga
        Hakim Ziyech bombası
        Hakim Ziyech bombası
        Taksi tarifesinde "zam" görüşmesi
        Taksi tarifesinde "zam" görüşmesi
        Covid-19'un yeni varyantı Eris hızla yayılıyor
        Covid-19'un yeni varyantı Eris hızla yayılıyor
        AK Parti'de kongre tarihi belli oldu
        AK Parti'de kongre tarihi belli oldu
        O kentimizde denize girmek yasaklandı!
        O kentimizde denize girmek yasaklandı!
        TMO silosundaki patlamadan acı haber!
        TMO silosundaki patlamadan acı haber!
        Instagram'da ayda 21 saat geçiriyoruz! Beyni nasıl etkiliyor?
        Instagram'da ayda 21 saat geçiriyoruz! Beyni nasıl etkiliyor?
        Messi ile kıyasladılar! 5 kişilik listede...
        Messi ile kıyasladılar! 5 kişilik listede...
        Sıcaklar vurdu! 50 araçta yangın çıktı
        Sıcaklar vurdu! 50 araçta yangın çıktı
        Zaynutdinov ve Eric Bailly atağı
        Zaynutdinov ve Eric Bailly atağı
        ABD'de 1,58 milyar dolarlık 'Mega Millions'ı bir kişi kazandı
        ABD'de 1,58 milyar dolarlık 'Mega Millions'ı bir kişi kazandı
        "Sahada Şampiyonlar Ligi takımı vardı"
        "Sahada Şampiyonlar Ligi takımı vardı"
        Vekalet savaşının yeni sahnesi... 
        Vekalet savaşının yeni sahnesi... 
        Zararına mevduat mı, kârına otomobil mi?
        Zararına mevduat mı, kârına otomobil mi?
        Konserleri iptal oldu
        Konserleri iptal oldu
        'Günübirlik' kiralamaya 'Basit Konaklama Belgesi'
        'Günübirlik' kiralamaya 'Basit Konaklama Belgesi'

        Benzer Haberler

        Salıpazarı'nda yaz Kur'an kursları sona erdi
        Salıpazarı'nda yaz Kur'an kursları sona erdi
        Samsun'da yaz Kur'an kursunu tamamlayan öğrencilere çeşitli hediyeler veril...
        Samsun'da yaz Kur'an kursunu tamamlayan öğrencilere çeşitli hediyeler veril...
        Samsun Şehir Hastanesinin kaba inşaatı tamamlandı
        Samsun Şehir Hastanesinin kaba inşaatı tamamlandı
        Samsun'da drift yapan sürücüye 20 bin 342 lira para cezası
        Samsun'da drift yapan sürücüye 20 bin 342 lira para cezası
        AFAD'ın gururu 'Abrek'
        AFAD'ın gururu 'Abrek'
        Alaçam'da yaz Kur'an kurslarına katılanlar için veda pikniği düzenlendi
        Alaçam'da yaz Kur'an kurslarına katılanlar için veda pikniği düzenlendi