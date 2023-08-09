Patoza düşen kadın, hayatını kaybetti

Emre ÖNCEL/HAVZA (Samsun), (DHA)SAMSUN´un Havza ilçesinde dengesini kaybedip patoza düşen Züleyha Gün (42), hayatını kaybetti.
Olay, Havza ilçesine bağlı Çelikalan Mahallesi´nde meydana geldi. Züleyha Gün, samanlıktaki buğday saplarını patoza atarken dengesini kaybedip, içine düştü. Çığlık seslerini duyan yakınları patozu durdurarak 112 Acil Çağrı Merkezi´ni arayıp, bilgi verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince patozdan çıkartılan Gün´ün hayatını kaybettiği tespit edildi. Züleyha Gün´ün cenazesi Havza Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Havza Emre ÖNCEL
2023-08-09 15:45:29