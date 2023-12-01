22 ilde 29 suça karışan hükümlü yakalandı

SAMSUN´da22 ilde, 29 dosyada aranması bulunan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olan B.Ö.. yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 22 farklı ilde, `bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle dolandırıcılık´, `yasa dışı bahis´ ile `malvarlığı değerlerini aklama´ suçlarından 29 dosyadan aranması bulunan ve `bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle dolandırıcılık´ suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olan B.Ö.´yü takibe aldı. Ekipler, şüpheliyi bu sabah saat 11.00 sıralarında Atakum ilçesi Mevlana Mahallesi´nde sokakta yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.