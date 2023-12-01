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        Samsun'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Samsun'da hakkında kesinleşmiş 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 16:25 Güncelleme: 01.12.2023 - 16:29
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        Samsun'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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        Samsun'da hakkında kesinleşmiş 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, 22 farklı ilden 29 ayrı bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle dolandırıcılık, yasadışı bahis ve malvarlığı değerlerini aklama suçlarından aranması bulunan, ayrıca "bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle dolandırıcılık" suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olan B.Ö'yü Atakum ilçesi Mevlana Mahallesi'nde yakaladı.

        Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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