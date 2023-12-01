Samsun'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Samsun'da hakkında kesinleşmiş 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, 22 farklı ilden 29 ayrı bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle dolandırıcılık, yasadışı bahis ve malvarlığı değerlerini aklama suçlarından aranması bulunan, ayrıca "bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle dolandırıcılık" suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olan B.Ö'yü Atakum ilçesi Mevlana Mahallesi'nde yakaladı.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara teslim edildi.