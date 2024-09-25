Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsunspor'dan PFDK sevkine tepki

        TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Rizespor karşılaşmasında taraftarların kullandıkları çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen Samsunspor Kulübü, sosyal medyadan yayımladığı mesaj ile alınan karara tepki gösterdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 17:56 Güncelleme: 25.09.2024 - 18:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsunspor'dan PFDK sevkine tepki
        ABONE OL
        ABONE OL

        TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Rizespor karşılaşmasında taraftarların kullandıkları çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen Samsunspor Kulübü, sosyal medyadan yayımladığı mesaj ile alınan karara tepki gösterdi.

        Süper Lig’in 6’ncı haftasında Rizespor deplasmanından 1-0’lık skor ile galip gelen kırmızı-beyazlı ekip, taraftarların müsabaka esnasında kullandıkları çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle PFDK’ya sevk edildi. Alınan karar ile sosyal medya hesaplarından açıklamada bulunan Samsunspor, “Her seferinde takımını yalnız bırakmayan ve en centilmen taraftar olarak bilinen Samsunspor taraftarı, konuk olduğumuz çoğu karşılaşmada bizleri evimizde hissettirmekte ve tüm maçlarda Fair Play ruhuna uygun hareket etmektedir. 21.09.2024 tarihinde oynadığımız Çaykur Rizespor maçında, bizleri bir an olsun yalnız bırakmayan taraftarlarımız, Türk futbolunun gelişimi ve güzelleşmesi için yine tüm tribünlere örnek olmuştur. Ne müsabaka sırasında ne de öncesi ve sonrasında hiçbir istenmeyen durum meydana gelmemiştir. Dostluk içinde seyreden bir müsabakanın sonunda, gerçekleşip gerçekleşmediği dahi belli olmayan bir çirkin ve kötü tezahürat gerekçesiyle kulübümüzün PFDK'ya sevk edilmesi kabul edilemez. Sporda her türlü şiddete, küfre ve kötü söze karşı olan, her zaman temiz ve adil futbolu savunan bizlerin sürekli cezalandırılması, yalnızca Türk futboluna kötü örnek teşkil edecektir” ifadelerine yer verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Şeyda polisi şehit eden katilin ifadesi ortaya çıktı!
        Şeyda polisi şehit eden katilin ifadesi ortaya çıktı!
        Çin'den yoksullara nakit desteği
        Çin'den yoksullara nakit desteği
        Şeyda polisi şehit eden saldırganın kuzeni tutuklandı
        Şeyda polisi şehit eden saldırganın kuzeni tutuklandı
        Narin cinayeti soruşturmasında yeni gelişme
        Narin cinayeti soruşturmasında yeni gelişme
        25 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        25 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Çocukların sosyal medyada "problemli davranışları" 2018-2022'de yüzde 4 artış gösterdi
        Çocukların sosyal medyada "problemli davranışları" 2018-2022'de yüzde 4 artış gösterdi
        Polat çifti Kübra Aykut'un cenazesinde
        Polat çifti Kübra Aykut'un cenazesinde
        İstanbul’da üniversiteli olmanın maliyeti
        İstanbul’da üniversiteli olmanın maliyeti
        Altında rekor üstüne rekor
        Altında rekor üstüne rekor
        Bakan Şimşek’ten ‘ilave vergi’ açıklaması
        Bakan Şimşek’ten ‘ilave vergi’ açıklaması
        Lübnan Sağlık Bakanı Habertürk'e konuştu
        Lübnan Sağlık Bakanı Habertürk'e konuştu
        İşte Okan Buruk'un PAOK 11'i!
        İşte Okan Buruk'un PAOK 11'i!
        Süper yatta süper tatil
        Süper yatta süper tatil
        Mourinho: Bana saygısızlık yapıldı!
        Mourinho: Bana saygısızlık yapıldı!
        'Rüya Takımı' yürüdü
        'Rüya Takımı' yürüdü
        Fenerbahçe'den milli takım kararı!
        Fenerbahçe'den milli takım kararı!
        Bir Çin atasözü der ki...
        Bir Çin atasözü der ki...
        Mani bahşişleriyle 2 bin 500 fidan dikti!
        Mani bahşişleriyle 2 bin 500 fidan dikti!
        Bazı çocuklar neden yemek seçer?
        Bazı çocuklar neden yemek seçer?

        Benzer Haberler

        Erbakan: 1 kuruş borç almadan, faiz ödemeden belediye yöneteceğiz
        Erbakan: 1 kuruş borç almadan, faiz ödemeden belediye yöneteceğiz
        Yakakent'te ihtiyaç sahiplerine evde kuaför hizmeti verilecek
        Yakakent'te ihtiyaç sahiplerine evde kuaför hizmeti verilecek
        Salıpazarı Belediye Başkanı Karaca'dan esnafa teşekkür
        Salıpazarı Belediye Başkanı Karaca'dan esnafa teşekkür
        Uyuşturucular çekyat, buzdolabı ve çatı arasından çıktı; 5 gözaltı
        Uyuşturucular çekyat, buzdolabı ve çatı arasından çıktı; 5 gözaltı
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı
        Havza'da kazada hayatını kaybeden itfaiyeci unutulmadı
        Havza'da kazada hayatını kaybeden itfaiyeci unutulmadı